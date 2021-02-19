Obezite cerrahisi için önemli uyarılar

Prof. Dr. Mitat Bahçeci, fazla kilolarından kurtulmak için cerrahi yöntemlere başvuran hastaların ameliyat öncesinde ve ameliyat sonrasında da belli periyotlarla kanda vitamin ve mineral değerlerinin ölçülmesinin hayati önem taşıdığını söyledi. Prof. Dr. Bahçeci, “Hem ameliyatın risk yaratmaması hem de ameliyat sonrası hastanın yaşam kalitesinin iyi olması için bu kapsamlı değerlendirilmelerin yapılması şart” dedi.

İzmir Kent Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bahçeci, çağın sağlık sorunu haline gelen obezitenin diyabet, yağlı karaciğer, hipertansiyon, inme, kanser, insülin direnci, uyku apnesi gibi hastalıklardan sorumlu tutulduğunu hatırlattı. Bu kadar çok ve hayatı tehdit eden hastalığa neden olduğu için de obez kişilere kilo vermelerinin önerildiğini, diyetle, sporla zayıflayamayan kişiler için obezite cerrahisinin önemli bir alternatif yöntem haline geldiğini kaydeden Prof. Dr. Bahçeci, “Obezite cerrahisi başta tüp mide olmak üzere gittikçe daha sık yapılan bir cerrahi işlem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, hem ameliyatın tehlike arz etmemesi, hem de ameliyat sonrası yaşam kalitesinin bozulmaması için, bu tür ameliyat olacak hastaların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası yapılması ve dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Bariyatrik cerrahiye (kilo kaybında yardımcı olan çeşitli obezite cerrahisi operasyonlarına verilen genel isim) giden tüm hastalar tiyamin (B1 vitamini), demir, folik asid, selenyum, çinko ve bakır dahil tam bir multivitamin ve mineral takviyesi almalıdırlar. Multivitamin ve mineral takviyesine ek olarak demir, kas içerisinde vitamin B12 yapılmalıdır. Bu hastalar Vitamin A ve E yanında çinko, bakır ve selenyum takviyesine de ihtiyaç duyarlar.” dedi.