YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Obezite merkezi ilk mezunlarını verdi

Obezite merkezi ilk mezunlarını verdi

DÜZCE HABERLERİ  | 14.07.2020 14:35 | Son Güncelleme

Düzce Üniversitesi Hastanesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Obezite Merkezi, ilk mezunlarını vermenin mutluluğunu yaşadı.Obeziteyle mücadelede kapsamında Düzce Üniversitesi Hastanesi Obezite Merkezi’ne başvuran danışanlar; uzman doktor, diyetisyen, psikolog ve fizyoterapistten oluşan ekip tarafından verilen 6 modülden oluşan eğitimi tamamlayarak mezun olmaya hak kazandı.

Düzce Üniversitesi Hastanesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Obezite Merkezi, ilk mezunlarını vermenin mutluluğunu yaşadı.
Obeziteyle mücadelede kapsamında Düzce Üniversitesi Hastanesi Obezite Merkezi’ne başvuran danışanlar; uzman doktor, diyetisyen, psikolog ve fizyoterapistten oluşan ekip tarafından verilen 6 modülden oluşan eğitimi tamamlayarak mezun olmaya hak kazandı. Obezite Merkezi’nde özel beslenme ve aktivite programına alınan danışanlara, katıldıkları grup eğitimlerinde sağlıklı yaşam tarzı kazandırılarak motivasyonları arttırıldı. Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite konularında eğitimler alan danışanlar, kilo vermenin yanı sıra yaşam kalitelerini de yükseltme imkanı buldu.
Eğitimi tamamlayan danışanlara; Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Başhekim Yardımcısı ve Merkez Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan ve merkez eğitmenleri tarafından katılım belgesi takdim edildi. Danışanları tebrik eden Başhekim Prof. Dr. Balbay ve Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Pehlivan, edindikleri sağlıklı yaşam tarzını bundan sonraki dönemde de devam ettirmeleri temennisinde bulundu. Obezite Merkezi’ndeki eğitimin çok yararlı geçtiğini ifade eden danışanlar, Düzce Üniversitesi Hastanesi idaresine ve merkez eğitimcilerine teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldıBir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor

Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor

Konya’da otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı

Konya’da otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bekir Çakmak getirildi

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bekir Çakmak getirildi

Kaymakam Mutlu’dan 15 Temmuz Mesajı

Kaymakam Mutlu’dan 15 Temmuz Mesajı

Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti

Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Düzce Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:35
Sabah
05:29
Öğle
13:06
İkindi
17:04
Akşam
20:34
Yatsı
22:19

Düzce Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Cumhuriyet Eczanesi
Merkez
Yiğitcan Ertan Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Tuğba Eczanesi
Merkezkonuralp
Meltem Eczanesi
Akcakoca
Deva Eczanesi
Cumayeri
Melek Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Düzce'de aracın çarptığı köpek ameliyatla hayata döndürüldü

Düzce'de aracın çarptığı köpek ameliyatla hayata döndürüldü

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Türk Kızılay su baskınlarının yaşandığı Düzce'de hijyen seti ve içme suyu dağıttı

Türk Kızılay su baskınlarının yaşandığı Düzce'de hijyen seti ve içme suyu dağıttı

Kaynaşlı’da yeni oturma grupları yapıldı

Kaynaşlı’da yeni oturma grupları yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.