Obezite problemi kaderiniz olmasın

Op. Dr. Ceyhun Aydoğan, obezite cerrahisi hakkında bilgi verdi.

Op. Dr. Ceyhun Aydoğan, “Obezite, vücutta sağlığı bozacak ölçüde aşırı ve anormal yağ birikmesidir. Bununla birlikte “yüzyılın hastalığı” olarak da kabul edilmektedir. Hastaların kilo vermelerine yardımcı olmak amacıyla yapılan cerrahi müdahaledir. Bir diğer adı “bariatrik cerrahi” olarak da kabul edilir. Obezite Cerrahisi vücut kitle indeksi ya da vücutta ki yağ oranı ölçülerek şişman olarak teşhis konulan hastalara uygulanır. Yaygın olarak bilinenleri ve uygulananları şu şekilde sıralayabiliriz; Mide balonu, Mide botoksu, Sleeve Gastrektomi, Gastrik Bypass ve SADİ S. Hastaların ön muayenesi ve tespiti sonrası en uygun metodu uygulayarak başarılı bir sonuç almayı hedefliyoruz. Çünkü her metod her hasta için aynı sonuçları vermiyor” dedi.

Op.Dr. Aydoğan, metodlar hakkında şu bilgileri verdi:

“Mide Balonu: Mide balonu uygulaması beslenme alışkanlığını değiştirerek daha az gıda tüketimi sağlamak, dengeli ve sağlıklı beslenme davranışı oluşturmayı kolaylaştırmak amacıyla, midede bir dolgunluk hissi oluşturmak için kullanılır. Bu uygulama sonrasında özel sıvılar ve paket diyetler kullanılmaz, normal yiyecekler tüketilebilir.

Sadi-S: Sadi- s ameliyatı temelde hem gıda alımını kısıtlayan, hem de gıda emilimini azaltan bir ameliyattır. Ameliyatın tüp mide kısmı gıda alımını, mide hacmini azaltarak düşürmekle beraber, ameliyatın ikinci bölümünde gerçekleştirilen ince bağırsakların üst kısmının by-pass işlemi ile yenilen gıdanın bir kısım ince bağırsaklardan emilimi de engellenmektedir. Ayrıca Sadi-s uygulaması diyabet cerrahisi olarakta bilinmektedir.

Gastrik Bypass: Gastrik bypass, obezite cerrahisinde kullanılan metodlardan en eskidir. Midenin büyük bir bölümü bypass edilerek küçük hacimli (yaklaşık 30-50 cc) bir mide bölümü hazırlanarak ince bağırsaklara dikilir. Bu ameliyatta ki hedefimiz hem diğer obezite cerrahisi ameliyatlarında olduğu gibi mide hacminin küçültülmesi hem de bağırsakların bir bölümünün devre dışı bırakılarak, tüketilen yiyeceklerin bir kısmının emilmeden atılmasıdır.

Sleeve Gastrektomi: Sleeve Gastrektomi, tüp mide ameliyatıdır. Tüp mide operasyonu ise midenin büyük bir bölümünün çıkarılması ile gerçekleştirilen operasyondur. Çıkarılan kısım tüm midenin yaklaşık yüzde 80’i kadardır. Geri kalan midenin şekli tüpe benzediği için bu ismi almıştır. Midenin büyük bölümü cerrahi olarak çıkarıldığı için tüketilen besin miktarını sınırlamaktadır.

Mide Botoksu: Mide botoksu günümüzde sıkça uygulanan endoskopik bir zayıflama metodudur ve İskandinav ülkelerinden başlayarak tüm dünyada uygulanır hale gelmiştir. Mide botoksunda kullanılan botilinum maddesi tıpta sık olarak kullanılmakta ve kasların geçici (ortalama 6 ay) felcine neden olmaktadır. Botoks özellikle son yıllarda estetik cerrahide sık olarak kullanılıyorsa da, yıllardır endoskopi ile tedavi ettiğimiz birçok başka hastalık da var. Örneğin akalazya hastalığı, yani yemek borusundan kaynaklı yutma güçlüğünde uzun yıllardır endoskopi ile botoks uygulamaktayız. Mide botoksu endoskopi ile uygulanan ve mide kaslarının belirli bölümlerinin aktivitesini azaltan bir işlem. Bu işlem sonrası örneğin proteinli gıdalar ortalama 4-5 saat yerine 8-9 saatte midenizden boşalır ve acıkma süreniz uzar. Aynı zamanda midenizin kubbe bölgesine de botoks uygulayarak grilin dediğimiz açlık hormonu seviyesini azaltmaktayız ve etkiyi arttırmaktayız. Mide botoksu işlemi ortalama 5-10 dakikalık sedasyon anestezi (yani uyku hali) ile yapılır, işlem esnasında ve sonrasında herhangi bir şey hissetmezsiniz. İşlem sonrası 30. Dakikada günlük işlerinize dönebilirsiniz.”

