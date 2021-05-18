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Obezite, sigara kullanımı ve hareketsizlik kalp krizi için büyük risk oluşturuyor

18.05.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medicana Avcılar Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Dündar Parlak: - "En az yarım saattir mevcut, göğsün sol tarafında baskın, sol kola yayılan şiddetli ağrı, beraberinde terleme, sıkışma hissi, mide bulantısı ve sol kola yayılan bir uyuşmanız varsa kalp krizi geçiriyor olmanız muhtemeldir ve hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekmektedir"

İSTANBUL (AA) - Medicana Avcılar Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Dündar Parlak, "Artan obezite ve sigara kullanımı ile beraber hareketsiz yaşam, kalp krizi için büyük risk oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Parlak, halihazırda dünyada kalp damar rahatsızlıklarından dolayı ölüm oranı birinci sıradayken, risk faktörlerinin bariz oranda artmasının kalp krizini daha da dikkat edilmesi gereken konuma getirdiğini belirtti.

Parlak, şunları kaydetti:

"Obezite, sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, daha önce geçirilmiş kalp rahatsızlığı, ailesel kalp hastalığı gibi durumlar ile beraber 40 yaşın üzerinde iseniz o zaman risk grubundasınız demektir. Risk grubundaysanız her göğüs ağrısı sizin için önemli ve hepsini dikkate almalısınız. Ancak yukarıdaki risklerle beraber tipik göğüs ağrısı olarak tariflediğimiz; en az yarım saattir mevcut, göğsün sol tarafında baskın, sol kola yayılan şiddetli ağrı, beraberinde terleme, sıkışma hissi, mide bulantısı ve sol kola yayılan bir uyuşmanız varsa kalp krizi geçiriyor olmanız muhtemeldir ve hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekmektedir."

Göğüste yanma ve sıkışma hissi, solgunluk, terleme ve nefes darlığının kalp krizinin ilk belirtileri arasında olduğunu belirten Parlak, "Bu belirtiler eğer kalp damarı tam tıkanmış ise saatler boyu devam edebilir, gerekli müdahale yapılmadan ağrının geçmesi çok olası değildir. Eğer damar tam tıkanmamışsa, damarda daralma mevcutsa 10-15 dakika kadar şiddetli göğüs ağrısı şeklinde kendini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Parlak, kalp krizinin ne kadar süreceğini merak edenlerin, bu belirtileri takip etmesi ve belirtiler görüldüğü andan itibaren alınması gereken önlemleri doğru ve hızlı şekilde alması gerektiğini belirtti.

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