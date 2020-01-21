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  4. Obezite yaşam kalitesini etkiliyor

Obezite yaşam kalitesini etkiliyor

ERZURUM HABERLERİ  | 21.01.2020 10:15 | Son Güncelleme

Op.Dr.

Obezite yaşam kalitesini etkiliyor

Op.Dr. Mehmet Yalım Uçtum, obezitenin yaşam kalitesini etkilediğini söyledi.
Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Yalım Uçtum, “Obezite de yaşam kalitesi ciddi olarak bozulmuştur. Obezite, fiziksel hareketinizi kısıtlar, yaygın vücut ağrılarına ve yorgunluğa sebep olur. Amerika’da yapılan bir çalışmada morbid obez kadınların normal kilolu kadınlara göre 4 kat daha fazla depresyona girdikleri tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda, psikososyal uyum ile kilo arasında direk ilişki saptanmış ve kilo kaybı ile hayat kalitesinin arttığı kesin olarak ortaya konulmuştur. Obezite ameliyatı geçiren hastaların yüzde 95 inin hayat kalitesinin arttığı ortaya konulmuştur. Obezite tedavi edilebilir ve geri döndürülebilir bir rahatsızlıktır. Günümüzde 3 temel tedavisi vardır. Bunlar; İlaç, tedavisi, diyet ve egzersiz, obezite cerrahisi” dedi.
Obeziteden korunmak için temel olarak daha az gıda tüketmenin, yağlı, karbonhidrattan zengin yüksek kalorili gıdalardan uzak durmanın ve düzenli egzersiz yapmanın gerektiğini ifade eden Dr. Uçtum, “Toplumda bu kadar yaygın olduğu göz önüne alındığında, diyet ve egzersizin çok yetersiz kaldığı açıktır. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki morbid obezite tedavisinde cerrahi dışı yöntemlerle kalıcı kilo verme oranı yüzde 2 civarındadır. Günümüzde morbid obezitenin kalıcı ve kesin tedavisi cerrahidir” açıklamalarında bulundu.

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