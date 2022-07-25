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Obilet,10'uncu yılını çalışanlarıyla kutladı

25.07.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Obilet.com Kurucu Ortağı Yiğit Gürocak: - "Genç ve dinamik bir marka olmamıza rağmen, 10 yıl içerisinde 'Avrupa’nın En iyi Seyahat Uygulaması', ‘Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Teknoloji Şirketi’, ‘En Büyük Seyahat İnternet Şirketi’ gibi önemli başarılara hep birlikte imza attık"

İSTANBUL (AA) - Obilet.com Kurucu Ortağı Yiğit Gürocak, "Genç ve dinamik bir marka olmamıza rağmen, 10 yıl içerisinde 'Avrupa’nın En iyi Seyahat Uygulaması', ‘Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Teknoloji Şirketi’, ‘En Büyük Seyahat İnternet Şirketi’ gibi önemli başarılara hep birlikte imza attık." dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, online seyahat satış platformu Obilet.com, 10. yaşını Maslak Uniq Açık Hava’da çalışanlarıyla birlikte kutladı. Seyahatin her anında kullanıcılarının yanında olmayı hedefleyen ve 10. yılında araç kiralama hizmetini de sistemine ekleyen obilet.com'un yöneticileri, şirket içi yapılan kutlamada, kısa sürede elde ettikleri başarının, işini tutkuyla sahiplenen, samimi ve ekip olmanın gücüne inanan mutlu çalışanlar sayesinde olduğunu vurguladı.

Kurulduğu günden bu yana çeşitlendirdikleri hizmetleri, ulaştıkları hedefleri ve iş ortaklarıyla beraber sürekli geliştirdikleri faaliyetleri değerlendiren Obilet.com ekibi, gelecekte kullanıcılarına daha iyi hizmet sağlayabilmek adına çalışmalarına hız vermeden devam edeceklerinin altını çizdi.

- "Beraberliğin sağladığı enerji ve güçle bugünlere geldik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürocak, "Genç ve dinamik bir marka olmamıza rağmen, 10 yıl içerisinde 'Avrupa’nın En iyi Seyahat Uygulaması', ‘Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Teknoloji Şirketi’, ‘En Büyük Seyahat İnternet Şirketi’ gibi önemli başarılara hep birlikte imza attık. Bununla birlikte, tüm dünyayı derinden etkileyen Kovid-19 pandemisi gibi çok zorlu bir dönemden de büyüyerek çıktık.

Birlik ve beraberliğin sağladığı enerji ve birbirimizden güç alarak bugünlere geldik. Bu başarılarımızda büyük katkısı olan tüm obilet ekibimize çok teşekkür ederiz. Bizler de çalışanlarımız ve kullanıcılarımız için daha iyi hizmet ve verimli çalışma koşulları için sürekli gelişim hedefiyle ilerlemeye devam edeceğiz. Obilet olarak önümüzdeki dönemde de ekibimizle birlikte büyümeye ve yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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