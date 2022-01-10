obilet.com, 2021'de 16 milyon bilet sattı

İSTANBUL(AA) - Seyahat bileti satış platformu obilet.com Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Yiğit Gürocak, 2021 yılında toplam 16 milyon bilet satış satışıyla yüzde 200 büyüdüklerini belirterek, "2022 yılında platformumuz üzerinden 30 milyon bilet satışına aracılık etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

obilet.com'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gürocak, dünya genelinde online seyahat sektörü içinde salgın dönemini en az olumsuz etki ile atlatan firmalardan biri olduklarını belirtti.

Sektör içinde çok önemli bir satın almayı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Gürocak, biletall.com’u satın almalarıyla birlikte hem sektörün daha hızlı gelişimini hem de vatandaşların aradıkları seyahat biletine çok daha kolay ulaşabilmesini sağladıklarını belirtti.

Gürocak, obilet’in biletall’ı bünyesine katmasıyla birlikte kullanıcıların farklı alternatifleri karşılaştırarak kendileri için uygun olanı, daha geniş seçenek yelpazesi içinden seçebilmesine imkan sağladıklarının altını çizdi.

Geçen yıl toplamda 16 milyon otobüs, uçak ve feribot bileti satışına ulaşarak yüzde 200 büyüme gerçekleştirdiklerini aktaran Gürocak, "Mobil uygulamalarımız da şehirlerarası-uluslararası seyahat kategorisinde Türkiye’de 1. sıradaki yerini korudu. 2022 yılında da platformumuz üzerinden 30 milyon bilet satışına aracılık etmeyi hedefliyoruz. Platformumuza kayıtlı tekil kullanıcı sayısında da 2022 yılı içinde 10 milyonu geride bırakacağımızı tahmin ediyoruz. 2022 boyunca, artan bilet satış hacmimizle birlikte çalışan sayımızı artırmayı, 300’den fazla çalışana istihdam sağlamayı ve toplamda da yıllık 350 milyondan fazla ziyaretçiyi sitemize çekmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

- obilet.com Doğu Avrupa'ya açılmayı hedefliyor

Yiğit Gürocak, kullanıcılarının seyahatleri için ihtiyaç duydukları tüm alternatifleri eksiksiz olarak bulabilecekleri platform olma hedeflerini sürdürdüklerini belirtti.

Türkiye’de edindikleri deneyim ve geliştirdikleri yenilikçi ürünlerle, 10. yılları olan 2022’de Doğu Avrupa’ya açılmanın en büyük planlarından birini oluşturduğunu vurgulayan Gürocak, "Aynı zamanda, seyahat ve turizm sektörünün diğer dikeylerine de giriş yaparak ürün portföyümüzü çeşitlendireceğiz. Halen dünyada en çok biletleme gerçekleştiren seyahat bileti platformlarından biriyiz. Yakın bir gelecekte ilk 5’te sağlam bir yer edinmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

