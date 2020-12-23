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obilet.com, "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi" arasında yer aldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 23.12.2020 13:46 | Son Güncelleme

obilet.com, "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi" arasında yer aldı

İSTANBUL (AA) - obilet.com, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi" listesinde 39. oldu.

obilet.com açıklamasına göre, salgın tedbirleri nedeniyle bu yıl online açıklanan ve çeşitli sektörlerden yerli girişimlerin olduğu "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi" listesinde obilet.com, yüzde 359'luk büyüme oranıyla 39. sırada, online seyahat acenteleri ve online biletleme platformları arasında ise birinci sırada yer aldı.

TOBB öncülüğü, TEPAV ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi iş birliğinde 6 yıldır gerçekleştirilen "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi" listesine 2 yıl üst üste giren obilet.com'un kurucu ortakları Yiğit Gürocak ve Ali Yılmaz ise listedeki en genç üst yöneticiler (CEO) olarak öne çıktı.

2020 yılında 9 milyondan fazla otobüs ve uçak bileti satışı gerçekleştiren obilet.com internet sitesi, yıl içerisinde 80 milyondan fazla kez ziyaret edildi.

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