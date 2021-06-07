obilet.com vizesiz seyahat edilebilecek 5 ülkeyi derledi

İSTANBUL (AA) - Otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com, seyahatseverlerin kolaylıkla, vizesiz gezebileceği 5 farklı ülkeyi derledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tatilseverlerin bütün planlarının ertelenmesine neden olan salgının etkileri, geliştirilen çeşitli aşılarla azalmaya devam ederken, ülkeler de kısıtlamalarda gevşemeye gidiyor. Birçok ülke ziyaretlerde vize koşulu aramıyor.

Otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com, seyahatseverlerin kolaylıkla gidebileceği, gezip görebileceği, vize koşulu bulunmayan ülkeleri bir araya getirdi. Söz konusu 5 ülke ve önde gelen turizm destinasyonları şunlar:

- Bosna Hersek: Milijacka Nehri ile çevrelenmiş başkent Saraybosna'daki İkinci Dünya Savaşı'nı simgeleyen ve gece gündüz yanan "Sönmeyen Ateş Anıtı’", iç savaş zamanında yapılan Umut Tüneli, Birinci Dünya Savaşı’nın ilk izlerini taşıyan Latin Köprüsü, Bosna'nın inadını simgeleyen ve 1997'den beri restoran olarak hizmet veren Inat Kuca Evi, denize kıyısı olan Neum şehri, Kravitse Şelaleleri gibi görülmeye değer birçok hikayesi olan rotalarıyla tatilcileri bekliyor.