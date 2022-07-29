Obilet'e teknoloji kategorisinde uluslararası ödül

İSTANBUL (AA) - Obilet.com, Uluslararası Seyahat Ödüllerinde (International Travel Awards) "En İyi Seyahat Teknolojileri Şirketi" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl "En İyi Uçak Biletleme Platformu" ödülünü kazanan Obilet.com bu yıl da Uluslararası Seyahat Ödülleri’nde “En İyi Seyahat Teknolojileri Şirketi” kategorisinde 1'incilik kazandı.

Hem web hem de mobil uygulama üzerinden otobüs, uçak ve feribot seferlerinin karşılaştırmalı olarak listelendiği ve bilet satın alma işleminin yapılabildiği bir platform olan Obilet.com, geçen ay araç kiralama hizmetine de başladı.

Platforma yakın zamanda otel rezervasyonu hizmeti de eklenerek, kullanıcılara turizm ve seyahat sektörünün tüm ürünlerine tek bir platform üzerinden ulaşma imkânı sağlanacak.

Şehirler arası otobüs firmalarına sefer ve envanter yönetimi yazılımı sunan Obilet.com, diğer biletleme platformlarına ve fiziki bilet satış noktalarına da sefer verisi dağıtım hizmeti ve acente ekranı sağlıyor.

- Teknolojik kapasitesini yurt dışına taşıyor

Sektörel yazılım ve platform hizmetlerini yurt dışına taşımaya hazırlanan Obilet.com’un hizmet sunduğu birçok firma halen Avrupa ve Orta Doğu’daki çok sayıdaki ülkeye düzenledikleri seferleri Obilet’e ait yazılım altyapısı üzerinden, yüzde 100 dijitalleşme esasıyla yönetiyor.

2018’den beri düzenlenmekte olan Uluslararası Seyahat Ödülleri’ne, bu yıl çeşitli kategorilerde 120’den fazla ülkeden 6 binden fazla firma aday oldu.

