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Obradovic: Savunmada ve hücumda iyi basketbol oynadık

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 30.05.2019 07:37 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Türk Telekom'u 92-59 yenerek seride 2-1 öne geçip yarı finale yükseldikleri üçüncü maçta, savunmada ve hücumda iyi basketbol oynadıklarını söyledi.

Obradovic: Savunmada ve hücumda iyi basketbol oynadık

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Obradovic, maça güzel başladıklarını aktararak, "Savunma açısında agresiftik ve hücumda iyi oynadık. 40 dakika boyunca maçı domine ettik. Takımı tebrik ediyorum. Taraftara verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Türk Telekom'u gösterdikleri performans için tebrik ediyorum. Bütün sezon çok iyi basketbol oynadılar. Oyuncular çok iyi reaksiyon gösterdiler. Bu kadar sakatlık varken, tam takım halinde antrenman da yapamıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
zeljko obradovic Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi türk telekom Fenerbahçe

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