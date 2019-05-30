Obradovic: Savunmada ve hücumda iyi basketbol oynadık

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Obradovic, maça güzel başladıklarını aktararak, "Savunma açısında agresiftik ve hücumda iyi oynadık. 40 dakika boyunca maçı domine ettik. Takımı tebrik ediyorum. Taraftara verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Türk Telekom'u gösterdikleri performans için tebrik ediyorum. Bütün sezon çok iyi basketbol oynadılar. Oyuncular çok iyi reaksiyon gösterdiler. Bu kadar sakatlık varken, tam takım halinde antrenman da yapamıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

