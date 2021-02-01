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  4. Ocak ayında 545 haneye 4 bin 360 litre süt ulaştırıldı

Ocak ayında 545 haneye 4 bin 360 litre süt ulaştırıldı

01.02.2021 14:03 | Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Temmuz’da 2020 yılında başlatılan Halk Süt Projesi kapsamında ihtiyacı olan çocuklara süt dağıtımı yeni yılda da devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Temmuz’da 2020 yılında başlatılan Halk Süt Projesi kapsamında ihtiyacı olan çocuklara süt dağıtımı yeni yılda da devam ediyor. Merkez başta olmak üzere tüm ilçelerde ihtiyacı olan ailelerin çocuklarına Halk Süt paketleri ulaştırılıyor.
Halk Süt projesiyle süt ihtiyacı bulunan ancak bunu karşılamaya gücü yetmeyen ailelere ücretsiz süt dağıtımı devam ediyor. Çocukların gelişimine katkı sunmayı amaçlayan projede sütler yerelden kalkınma hamlesiyle Antalyalı besicileri desteklemek amacıyla Antalya İli Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği’nden alınıyor. 2-5 yaş arasındaki çocuklara aylık 8’er litre süt desteği sağlayan proje kapsamında bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 bin aileye Halk Süt paketi dağıtıldı.
Alanya’da süt dağıtımına devam eden Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Ocak ayı itibariyle 545 haneye 4 bin 360 litre süt paketi dağıttı. Manavgat’ta da halk süt dağıtımını sürdüren ekipler 1115 çocuğa ulaştı. Sosyal hizmet uzmanları ve sosyologlar tarafından belirlenen ailelere 1 litrelik ambalajlarda 8’er litre süt teslim edildi. Korkuteli’de halk süt dağıtımını sürdüren ekipler Ocak ayında 80 aileye ulaştı. Kemer’de ise 63 çocuğa, Kumluca’da 67 aileye toplam 504 litre süt yardımı gerçekleştirildi. Gazipaşa, Kaş, Elmalı, Demre, Serik, Gündoğmuş, Finike, İbradı ve Akseki’ de de süt dağıtımları yapılırken Büyükşehir Belediyesi’ne başvuru yapan ihtiyaç sahibi ailelere halk süt paketleri teslim edildi.

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