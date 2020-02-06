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Ocak Ayında Giresun limanından 58 bin ton yükleme yapıldı

GİRESUN HABERLERİ  | 06.02.2020 14:49 | Son Güncelleme

Giresun Liman Başkanlığı tarafından 2020 Ocak ayında Giresun Limanı’ndan 45 Bin 883 ton boşaltma, 58 Bin 301 ton yükleme yapıldığı açıklandı.Giresun Liman Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada 2020 yılı Ocak ayı içerisinde liman faaliyetleriyle ilgili bilgiler verildi.

Ocak Ayında Giresun limanından 58 bin ton yükleme yapıldı

Giresun Liman Başkanlığı tarafından 2020 Ocak ayında Giresun Limanı’ndan 45 Bin 883 ton boşaltma, 58 Bin 301 ton yükleme yapıldığı açıklandı.
Giresun Liman Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada 2020 yılı Ocak ayı içerisinde liman faaliyetleriyle ilgili bilgiler verildi. Açıklamada "Yapılan gemi adamı işlemlerine göre ise verilen gemi adamı cüzdanı 19 adet, gemi adamı yeterlilik belgesi 4 adet, gemi damı STCW belgesi 150, amatör denizcilik belgesi 182, telsiz belgesi 154 adettir. Düzenlenen denize elverişlilik belgesi 6 adet, denize elverişlilik belgesi vizesi 8 adet, yola elverişlilik belgesi (Gelen Gemi Sayısı) 30 adet, tonilato belgesi 4 adet, ordino 30 adettir. Ayrıca düzenlenen bağlama kütüğü ruhsatı 4 adet, özel özel tüketim vergisi indirilmiş yakıt defteri 35 adet, özel özel tüketim vergisi indirilmiş yakıt defteri vizesi ise 2 adettir. Liman Başkanlığınca kontrol edilen gemi 30 adet, idari para cezası kesilen gemi 2 adet, kesilen ceza miktarı 5.553,33 Türk Lirasıdır” bilgileri paylaşıldı.

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