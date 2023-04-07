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Ocakta unutulan tencere evi yakıyordu

07.04.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir evde ocakta unutulan yemekten çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Sorgun Mahallesi 8002. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın 1. katındaki dairede yangın olduğu ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin mutfağında çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yapılan incelemede yangının ocakta unutulan yemekten çıktığı, tencerenin yanında ocağın, ocağın üzerindeki davlumbaz ve dolabın yandığı belirlendi. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi yangının büyümesini ve evin diğer bölümlerine sıçramasını önlemiş oldu.

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