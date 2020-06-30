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Öcal: "Bir kasa, bir masa ile oto galericilik dönemi bitmeli"

ADANA HABERLERİ  | 30.06.2020 14:36 | Son Güncelleme

Adana Motorlu Araçlar ve Satıcılar Derneği (MAS-DER) Başkanı İbrahim Öcal, vergi kayıplarının önüne geçilmesi için merdiven altı galericiliğinin önüne geçilmesini istedi.Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu’na (MASFED) bağlı Adana Motorlu Araçlar ve Satıcılar Derneği Başkanı İbrahim Öcal, internet üzerinden araç satışlarında ve işi otomobil olmadığı halde bir yılda çok fazla araç satanlar konusunda devletin bir düzenleme yapması gerektiğini söyledi.

Öcal: "Bir kasa, bir masa ile oto galericilik dönemi bitmeli"

Adana Motorlu Araçlar ve Satıcılar Derneği (MAS-DER) Başkanı İbrahim Öcal, vergi kayıplarının önüne geçilmesi için merdiven altı galericiliğinin önüne geçilmesini istedi.
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu’na (MASFED) bağlı Adana Motorlu Araçlar ve Satıcılar Derneği Başkanı İbrahim Öcal, internet üzerinden araç satışlarında ve işi otomobil olmadığı halde bir yılda çok fazla araç satanlar konusunda devletin bir düzenleme yapması gerektiğini söyledi. Konuyla ilgili galerici esnafının şikayetlerini dile getiren Öcal, "Her gün esnafımız bu şikayetle bize geliyor. Bu konuda hepimiz dertliyiz" dedi.
Esnafı toplu ya da bireysel CİMER’e suç duyurusunda bulunmaya davet eden Öcal, kendilerinin de kalabalık esnaf grubuyla toplu şekilde başvuracaklarını duyurdu.
Bir yılda 3,5 milyon aracın kayıt dışı satıldığını bildiren Öcal, şunları kaydetti:
"Devletin burada çok ciddi bir vergi kaybı var. Biz istihdam oluşturuyoruz, hepimizin bir vergi levhası var. Adamlar evlerde araçları alıp satıyorlar. Noter’e işlem için gittiğimizde galericiden çok, başka şahıslar var. Berberinden, kaportacısına herkes galericiliğe soyunmuş. Vergi yok, denetleme yok, hiçbir şey yok. Bir yıl içerisinde 2 veya 3 araç satanların hepsi maliye tarafından noterlerden bilgi istenerek denetlensin. Bunlar bu işi mi yapıyor, yoksa gerçekten kendi araçlarını mı satıyorlar, bunları öğrenmemiz lazım."
’Bir kasa bir masa’ ile oto galericilik döneminin sona ermesi gerektiğini belirten Öcal, hükümetin ikinci el piyasasına çeki düzen vermek için çıkardığı yetki ve yeterlilik belgesi uygulamasının önemine işaret etti.
2020 itibariyle yetki ve yeterlilik belgesi olmayanların 2. el araç satışı yapamayacağını hatırlatan Öcal, kayıt dışılığı engellemek üzere yapılan düzenlemenin Ağustos ayında faaliyete geçmesi önerisinde bulundu.
Adana Oto Center başta olmak üzere birçok esnafa bu sertifikaların alınmasında öncülük eden Öcal, ikinci el piyasasına bu yönetmelikle birlikte düzen geleceğini söyledi. Yetki ve yeterlilik belgesi konusunda esnafa yardımcı olmaya devam edeceklerini bildiren Öcal, şöyle konuştu:
"Herkes bundan sonra ikinci el araç alım satımı yapamayacak. Bakanlık veya galerici odaları tarafından verilecek yetki belgesiyle alım satımlar yapabilecek. Yetki, yeterlilik belgesi de vergi levhası, iş yeri açma ruhsatı, oda kaydı olan ve odalara müracaat edecek kişilere verilecek. Yapılan değerlendirme sonucu Bakanlık tarafından ‘ikinci el araç alım satımı yapabilir’ diye bir yetki ve yeterlilik belgesi verilecek. Noterlerde de bu belgelerle satış yapılacak."

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