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Oda arkadaşını sokakta sırtından bıçakladı

11.09.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde pansiyonda aynı odada kalan 2 arkadaş arasında sokakta çıkan kavgada Fatih S. (30), oda arkadaşı Serkan D.’yi (25) sırtından bıçakladı.

Oda arkadaşını sokakta sırtından bıçakladı

Olay, saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esat Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Pansiyonda birlikte aynı odada kalan Serkan D. (25) ile Fatih S.(30) arasında küfürleşmeden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sokakta devam etti. Tartışma sırasında Fatih S., kendisine iddiaya göre "Adamsan bıçakla" diyen Serkan D.’yi sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan genç haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı genç ameliyata alındı. Fatih S. ise suç aleti ile birlikte polis ekiplerince gözaltına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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