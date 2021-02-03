Oda Başkanının duyarlılığı

Muğla Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası’nın vefat eden bir üyesinin evrak kolisinde bulunan altınlar oda başkanı tarafından aileye teslim edildi.

Muğla’da çay ocağı işleten Saadet Çakı isimli vatandaş Aralık ayında Korona virüs nedeniyle vefat etti. Vefatının ardından kayıtlı olduğu odada iptal edilecek evraklar ile kızı Seda Küçükbolat ve eşi Makbule Küçükbolat işyerindeki evrakları odaya teslim ettiler.

Evraklar odada görevli Mehmet Caner İnci tarafından incelerken koli içinden 4 Reşat altın çıktı. Aileye haber verilmesi sonrası altınlar kızı Seda Küçükbolat’a teslim edildi.

Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası Başkanı Güven Akarken, “Odamıza kayıtlı esnafımızın iptal edilecek evrak kolisini incelerken içinde altın olduğunu gördük. Vefat eden esnafımıza ait olan altınları aile üyelerini odamıza davet ederek hak sahiplerine altınları teslim ettik” dedi.



