YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Oda Başkanının duyarlılığı

Oda Başkanının duyarlılığı

03.02.2021 13:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Oda Başkanının duyarlılığı

Muğla Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası’nın vefat eden bir üyesinin evrak kolisinde bulunan altınlar oda başkanı tarafından aileye teslim edildi.Muğla’da çay ocağı işleten Saadet Çakı isimli vatandaş Aralık ayında Korona virüs nedeniyle vefat etti.

Muğla Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası’nın vefat eden bir üyesinin evrak kolisinde bulunan altınlar oda başkanı tarafından aileye teslim edildi.
Muğla’da çay ocağı işleten Saadet Çakı isimli vatandaş Aralık ayında Korona virüs nedeniyle vefat etti. Vefatının ardından kayıtlı olduğu odada iptal edilecek evraklar ile kızı Seda Küçükbolat ve eşi Makbule Küçükbolat işyerindeki evrakları odaya teslim ettiler.
Evraklar odada görevli Mehmet Caner İnci tarafından incelerken koli içinden 4 Reşat altın çıktı. Aileye haber verilmesi sonrası altınlar kızı Seda Küçükbolat’a teslim edildi.
Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası Başkanı Güven Akarken, “Odamıza kayıtlı esnafımızın iptal edilecek evrak kolisini incelerken içinde altın olduğunu gördük. Vefat eden esnafımıza ait olan altınları aile üyelerini odamıza davet ederek hak sahiplerine altınları teslim ettik” dedi.

Oda Başkanının duyarlılığı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı
Sürpriz doğum günü kutlamasıSürpriz doğum günü kutlaması

Muğla Namaz Vakitleri 3 Şubat Çarşamba

İmsak
06:39
Sabah
08:01
Öğle
13:25
İkindi
16:15
Akşam
18:40
Yatsı
19:57

Muğla Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Çarşamba

Gonca Eczanesi
Merkez
Sayitoğlu Eczanesi
Merkez
Artemis Eczanesi
Bodrum
Begonvil Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Limon Eczanesi
Bodrum
Mandarin Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Diğer Haberler

Marmaris’te esnafa destek devam edecek

Marmaris’te esnafa destek devam edecek

Hobi amaçlı satın aldığı tarlanın içindeki zeytin ağacı 3200 yıllık çıktı

Hobi amaçlı satın aldığı tarlanın içindeki zeytin ağacı 3200 yıllık çıktı

MUSKİ ekipleri İzmir’de

MUSKİ ekipleri İzmir’de

40 kişiyi 8 milyon TL dolandırdılar

40 kişiyi 8 milyon TL dolandırdılar

Muğla merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Muğla merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Muğla merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Muğla merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.