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Oda Başkanları üreticiyi uyardı

ANTALYA HABERLERİ  | 19.05.2020 12:52 | Son Güncelleme

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ve Kumluca Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (KUMSEKDER) Başkanı Ahmet Kaya toptancı halinde bir araya geldi.

Oda Başkanları üreticiyi uyardı

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ve Kumluca Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (KUMSEKDER) Başkanı Ahmet Kaya toptancı halinde bir araya geldi. Kumluca Toptancı Halinde fiyatların değişmediğini belirten Başkanlar, tüm Türkiye’de uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından fazla etkilenmemek için çiftçileri önlem alma konusunda uyardı.
Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ve Komisyoncular Derneği Başkanı Ahmet Kaya yaptıkları ortak açıklamada, “Dünyayı etkileyen, dünya genelinde 300 bini aşkın insanın ölümüne sebep olan Korona virüs önleme çalışmaları kapsamında ülkemiz genelinde 22 Mayıs Cuma gece saat 24.00’ten itibaren 26 Mayıs Salı gecesi saat 24.00 arasında 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Bu fedakarlığın Korona virüsten kurtulma adına son fedakarlık olacağını ümit ediyoruz. Önce can sağlığımız olduğu için 4 günlük kısıtlamadan en az seviyede etkilenmek için kendi tedbir ve önlemlerimizi almalıyız. Kabak, salatalık ve kavun gibi ürünlerin 4 günlük kısıtlamadan son derece etkilenecektir. Çünkü Kumluca Toptancı Hallerimizde alımlar Çarşamba kısmen, 21 Mayıs Perşembe gününden itibaren duracaktır. Çünkü tüketici halleri kapalı olacaktır" ifadelerinde bulundu.

"Seraların gölgesi koyu atılmalı"
Başkanlar, "Ayrıca ülkemizde son yüzyılın en sıcak Mayıs ayını yaşıyoruz. Hava sıcaklıklarının da çok yüksek olmasından dolayı tüm sebze çeşitlerimiz beklenenden daha kısa sürede olgunlaşacak ve hasat edilecektir. Bu sıcaklıklarda hasat edip depolamak da hem kaliteyi düşürecektir. Hem de depolama sonrası ürünlerin telef olma ihtimali yüksektir. Bu şartlar göz önünde bulundurulduğunda başta seralarımızın gölgesini mutlaka koyu atmalıyız. Ürünlerimize vereceğimiz su ve besleme ürünlerinin oranını iyi ayarlamalıyız. Kabak, salatalık veya kavun gibi ürünlerde bir hasadın çöpe gitmesi kaçınılmazdır. Bu yüzden günlük sebze ve meyve komisyoncunuz ile irtibat içinde olmayı ihmal etmeyiniz. Bayramın 3. günü yani 26 Mayıs Salı günü toptancı hallerimizde alım yapılma ihtimali yüksektir. Alacağımız bu tedbirler Korona virüse karşı verdiğimiz mücadelede son fedakarlığımız olmasını temenni ediyoruz” dedi.

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