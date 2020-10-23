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Oda başkanlarından Edremit Belediyesi’ne teşekkür

BALIKESİR HABERLERİ  | 23.10.2020 15:34 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesindeki esnaf odası başkanları Edremit Çarşamba Pazarı’nın faaliyete geçmesi nedeniyle Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan adına Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı’ya teşekkür ziyaretinde bulundu.Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, 500 yıllık tarihi geçmişi bulunan fakat pandemi dolayısıyla bir süredir kurulamayan Edremit Çarşamba pazarının yeniden faaliyete geçmesi nedeniyle teşekkür ziyaretine gelen Lokantacılar Odası Başkanı Aykut Dürüst, Bahçıvanlar Odası Başkanı Serkan Serdar, Bakkallar Odası Başkanı Mustafa Alparslan, Meyveciler Odası Başkanı Metin Kalaycıoğlu’nu Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan adına misafir etti.

Oda başkanlarından Edremit Belediyesi’ne teşekkür

Balıkesir’in Edremit ilçesindeki esnaf odası başkanları Edremit Çarşamba Pazarı’nın faaliyete geçmesi nedeniyle Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan adına Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı’ya teşekkür ziyaretinde bulundu.
Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, 500 yıllık tarihi geçmişi bulunan fakat pandemi dolayısıyla bir süredir kurulamayan Edremit Çarşamba pazarının yeniden faaliyete geçmesi nedeniyle teşekkür ziyaretine gelen Lokantacılar Odası Başkanı Aykut Dürüst, Bahçıvanlar Odası Başkanı Serkan Serdar, Bakkallar Odası Başkanı Mustafa Alparslan, Meyveciler Odası Başkanı Metin Kalaycıoğlu’nu Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan adına misafir etti. Belediyeyi ziyarete gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ı da görmekten mutluluk duyduklarını belirten esnaf oda başkanları emeği geçen herkese teşekkür etti. Özel Kalem Müdürü Canlı, “Nazik ziyaretleri nedeniyle oda başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Çorbada bir tuzumuz olduysa ne mutlu bizlere” dedi.

Oda başkanlarından Edremit Belediyesi’ne teşekkür

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