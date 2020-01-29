Oda başkanlarından geçmiş olsun ziyareti

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, “Birinci derecede deprem bölgesi olan Malatya’da, yeni yapılacak olan binaların belediye ve yapı denetim firmaları tarafından detaylı bir şekilde incelenmelidir” dedi.

Malatya dışından gelen mesleki oda başkanları ESKKK) Başkanı Ali Evren’i ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, Kahramanmaraş Emlakçılar Odası Başkanı Murat İldeniz, Kilis Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Cem Eryılmaz, Diyarbakır Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Erdoğan, Şanlıurfa Emlakçılar Odası Başkanı Selahattin Toymak ve Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, Evren’i ziyarette, deprem sonrasında yaşananlar ve eksikler varsa giderilmesi konusunda istişarelerde bulundular. ESKKK Başkanı Ali Evren, yaptığı açıklamada, "Elazığ ve Malatya da meydana gelen deprem sonrası bizlere geçmiş olsun ziyaretinde bulundular. Geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu başkanı ve beraberindeki heyete teşekkür ediyorum" diye konuştu.

