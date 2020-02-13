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Oda başkanlıkları ve belediye yemekte bir araya geldi

BALIKESİR HABERLERİ  | 13.02.2020 15:48 | Son Güncelleme

Balıkesir’ Burhaniye ilçesinde oda başkanlıkları düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Balıkesir’ Burhaniye ilçesinde oda başkanlıkları düzenlenen yemekte bir araya geldi. Toplantıya Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de katıldı.
Burhaniye’de faaliyet gösteren oda başkanlıkları Burhaniye Ticaret Odası’nın düzenlediği yemekte bir araya geldi. Ören’de bir otelde düzenlenen yemekte Burhaniye için yapılması planlanan düzenleme ve projeler konuşuldu.
Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in de katıldığı yemekte, oda başkanlıklarıyla belediyenin koordineli olarak çalıştıklarını ve vatandaşa olumlu olarak yansıyacak her projeye destek verdiklerini ifade etti.
Ticaret odasının öncülüğünde yapılan yemeğe Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, Ticaret Odası Meclis Başkanı Hasan Varol, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Bayram, Şoförler Odası Başkanı Cezmi Kazar, Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, Berberler , Kuaförler Odası Başkanı Şükrü Softa’nın yanı sıra Burhaniye Belediyesi Başkan Yardımcıları Tamer Midilli ve Murat Yazgan katıldı.

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