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Oda Orkestrası’na seçmeler başlıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.02.2020 15:09 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Oda Orkestrası seçmeleri için başvurular kabul edilmeye başlıyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Oda Orkestrası’na seçmeler başlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Oda Orkestrası seçmeleri için başvurular kabul edilmeye başlıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Oda Orkestrası’na seçmeler başlıyor. Engin Şen şefliğindeki Oda Orkestrası’na, 11-50 yaş arası keman, trompet, viyolonsel, kontrbas, flüt, klarnet, trombon, vurmalı çalgılar alanlarındaki seçmeler 23 Şubat Pazar günü yapılacak. 20 Şubat Perşembe gününe kadar başvuruların alınacağı için 0262 322 18 74 numaralı telefondan detaylı bilgi edinilebilecek. Başvurular Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin resmi internet adresinden yapılabilecek.
Batı Sanat Müziği eğitiminin tamamlayıcısı olarak 2017 yılında kurulan Oda Orkestrası, Kocaeli’nin kardeş şehri Almanya’nın Kasel şehrinden gelen dünyanın birçok şehrinde çocuklarla çalışmalar yapan Kompozitör Ulli Goethe ile aynı yıl konser gerçekleştirdi. Büyükşehir Konservatuvar Oda Orkestrası Engin Şen’in şefliğinde batı sanat müziği düzenlemeleri ağırlıklı bir repertuvar ile çalışan orkestra bünyesine katacağı yeni üyeler ile büyümeyi hedefliyor.

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Sabah
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Öğle
13:19
İkindi
16:03
Akşam
18:29
Yatsı
19:50

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Kandıra Eczanesi
Kandira
Nur Eczanesi
Karamursel
Çamlıtepe Eczanesi
Korfez
Deniz Eczanesi
Golcuk
Kuruçeşme Merkez Eczanesi
Izmit
Özbay Eczanesi
Golcuk
Akcan Eczanesi
Golcuk
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