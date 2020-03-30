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Oda Orkestrası’ndan “Ev’den Müzik”

ANTALYA HABERLERİ  | 30.03.2020 14:24 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların evde kaldığı günlerde Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası müzisyenleri evden mini bir konser gerçekleştirerek, keyifli bir müzik dinletisi sundu.Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in ‘Müzik Dolu Konyaaltı’ projesi kapsamında hayata geçen Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası, şehrin değişik noktalarında gerçekleştirdiği müzik dinletilerini, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların evde kaldığı bir dönemde farklı bir noktaya taşıdı.

Oda Orkestrası’ndan “Ev’den Müzik”

Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların evde kaldığı günlerde Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası müzisyenleri evden mini bir konser gerçekleştirerek, keyifli bir müzik dinletisi sundu.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in ‘Müzik Dolu Konyaaltı’ projesi kapsamında hayata geçen Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası, şehrin değişik noktalarında gerçekleştirdiği müzik dinletilerini, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların evde kaldığı bir dönemde farklı bir noktaya taşıdı. Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası müzisyenleri, evlerinden mini bir konser gerçekleştirdi. 20 müzisyen Buket Güzel şefliğinde ‘Hayat Bayram Olsa’ şarkısını seslendirdi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve Konyaaltı Belediyesi sosyal medya hesaplarından yayınlanan mini konser vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Oda Orkestrasının seslendirdiği parça kısa sürede binlerce beğeni alarak, paylaşıldı.

"Evden etkinlikler devam edecek"
Başkan Semih Esen, ‘Evde Kal’ çağrılarına uyan Konyaaltılı vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Esen, “Korona virüs salgınını önüne geçmek ve yayılmasını önlemek için mümkün olmadıkça evden çıkmayalım. Konyaaltı Belediyesi olarak bu süreçte vatandaşlarımıza gerekli desteği sağlamaya çalışıyoruz. Sosyal ve kültürel etkinliklerimizi online platformlara taşıyacağız. Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestramız da güzel bir çalışmaya imza attı. Ben de orkestramızın evlerinden gerçekleştirdiği yayını keyifle izledim. Bu ve benzeri etkinliklerimiz belirli aralıklarla devam edecek” dedi.

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