Oda ve borsalarda aidat ödemelerinin ertelenmesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin, hazirandaki yıllık ve munzam aidat ilk taksit ödemelerinin ekime ertelenmesinin, üyelerinin yanlarında olduklarını gösterdiğini bildirdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) başkanı da olan Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üyelerine etkilerini azaltmak için seferber olduklarını belirtti.

Salgının görüldüğü ilk günden itibaren oda ve borsaların aidat ödemelerinin ertelenmesi konusunda TOBB olarak Ticaret Bakanlığı ile görüşme içinde bulunduklarını vurgulayan Çetin, şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığımız çalışmalar sonucunda Ticaret Bakanlığımızdan olur almış bulunmaktayız. Bu çerçevede üyelerimizin hazirandaki yıllık ve munzam aidat ilk taksit ödemesi ekime ertelenmiştir. Aidat ertelemesi maddi ve manevi olarak üyelerimizin yanında olduğumuzun ifadesidir."

Çetin, zor bir dönemde ekonomiyi ayakta tutmak ve iş dünyasına destek olmak için sektörlerden gelen talepleri sürekli ilgili bakanlıklara ilettiklerini bildirdi.