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Odadan öğrencilere tablet desteği

14.01.2021 16:43 | Son Güncelleme:
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Sinop Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), ihtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitime erişebilmeleri için 80 tablet bilgisayarı İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne hediye etti.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Sinop Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde başlatılan tablet yardım kapsamında 80 adet klavyeli tablet bilgisayar, Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Salim Akbaş tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.Konuyla ilgili açıklamada bulunan Salim Akbaş, ”Önceden kırtasiye ve eğitim yardımı adı altında bazı şeyler hazırlar verirdik.

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), ihtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitime erişebilmeleri için 80 tablet bilgisayarı İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne hediye etti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Sinop Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde başlatılan tablet yardım kapsamında 80 adet klavyeli tablet bilgisayar, Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Salim Akbaş tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Salim Akbaş, ”Önceden kırtasiye ve eğitim yardımı adı altında bazı şeyler hazırlar verirdik. Bunlar genelde poşet içerisinde defter, kitap, kalem ihtiyacı olan materyaller neyse bunların tedarikini yapar kendilerine eğitim sezonu başında teslim ederdik. Ancak bildiğiniz gibi son 1 yıldır pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimden daha çok online eğitim ön plana çıkınca öğrenci kardeşlerimizin ihtiyaçları, defter kalem kitaptan ziyade tablet bilgisayar internet bağlantısı gibi materyaller olmaya başladı. Biz de Türkiye genelinde Odalar Borsalar Birliği çatısı altında ilimizde 80 adet tabletin dağıtımını yaparak öğrencilerimizin ihtiyaçları giderme noktasında bir çalışma yaptık. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze 80 adet tableti teslim ettik. Bu tabletlerin 55 tanesini merkez okullarında, geri kalan 25 tanesi de yine bizim hizmet alanımız olan Gerze, Dikmen, Ayancık, Erfelek ve Türkeli ilçelerimizde dağıtma planlamasını yaptık" dedi.

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