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Odayeri’nde seracılık başlıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.07.2020 15:34 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Odayeri Mahallesi’nde iki adet sera kuruldu.

Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Odayeri Mahallesi’nde iki adet sera kuruldu. Seralarda mevsime göre sebze yetiştirilecek.
Bölge halkını tarım konusunda desteklemek, üretime teşvik etmek, böylelikle ekonomik olarak katkı sağlamak için kurulan seralarda yaz ve kış üretim devam edecek.
İlk etapta Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yapılacak olan seralarda, ilerleyen dönemde bölgede bulunan vatandaşlar da üretime katkıda bulunacak. Böylelikle bölgede tarımla uğraşan vatandaşların desteklenmesi ve Odayeri’ndeki ekonomik kalkınmanın gelişmesi amaçlanıyor.
Odayeri’ndeki seralarda vatandaşlar tarafından yetiştirilen ürünler, Alibeyköy’de kurulacak olan halk pazarında satışa sunulacak.

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