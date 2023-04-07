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Ödeme yapmadan mağazadan ayrılmak isteyen oyuncuya ilk celsede 1 yıl 8 ay hapis cezası

07.04.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrampaşa’da bir mağazadan ödeme yapmadan ayrılmak istediği iddia edilen ve kleptomani hastası olduğunu söyleyen oyuncu Sakine Haksever, hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bayrampaşa’da 18 Aralık 2022’de oyuncu Sakine Haksever, 470 liralık 3 parça eşyayı ödeme yapmadan mağazadan ayrılmak istediği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Sakine Haksever ve avukatı hazır bulundu.

‘’ELİMDEKİ SPOR ÇANTASINDAN 2-3 PARÇA ÜRÜN ÇIKTI. ÜRÜNLERİN İÇİNE DÜŞTÜĞÜNÜN FARKINDA DEĞİLDİM’’

Duruşmada savunma yapan sanık Haksever, karakolda verdiği ifadeyi kabul etmediğini söyleyerek, ‘’Olay günü mağazaya alışveriş yapmaya gittim. Alışveriş esnasında spordan çıkmıştım, sırt çantam vardı. Alışverişimi yaptım, birkaç eşyayı sırt çantamın üzerine koymuştum. Mağazadan çıkarken güvenlik dedektörü öttü, geri döndüm. Uzattım ve görevlilere bakın dedim. Görevliler beni alıp arkada depo gibi bir yere götürdüler, çantamı aramaya başladılar. Elimdeki spor çantasından 2-3 parça ürün çıktı. Ürünlerin içine düştüğünün farkında değildim, bunun yanlışlıkla olduğunu ifade etmeye çalıştım’’ ifadelerini kullandı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın olay günü mağazaya girdiğini, toplam değeri 470 lira olan 3 parça eşyayı alıp çantasına koyduğunu ve ödeme yapmaksızın mağazadan çıkmak istediği sırada güvenlik alarmlarının uyarı vermesi üzerine yakalandığını aktardı.

5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Açıklanan mütalaada, sanık Haksever’in ‘bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlığa teşebbüs’ suçundan 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması ve malın değerinin az olması nedeniyle verilecek cezada indirim yapılması veya suçun işleniş şekli, özellikleri de göz önünde bulundurularak ceza vermekten vazgeçilmesi istendi. Duruşmada sanık avukatı, müvekkilinin beraatını ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesini istedi. Son sözü sorulan sanık Haksever ise beraatını talep ederek takdirin mahkemeye ait olduğunu söyledi.

1 YIL 8 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Sakine Haksever’i ‘bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlığa teşebbüs’ suçundan takdiri indirim de uygulayarak 1 yıl 8 ay 25 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığın suçu işledikten sonraki pişmanlığı ve tekrar suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaat oluşturduğu gerekçesiyle mahkeme, cezanın ertelenmesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan ve şüpheli Haksever’in alınan savunmasına yer verilen iddianamede, şüphelinin savunmasında kleptomani hastası olduğunu ancak raporu olmadığını, 5 parça ürünün ücretini ödeyip 3 ürünün ücretini ödemediğini ve kendine hakim olamadığını söylediği kaydedildi.
Hazırlanan iddianamede şüpheli Sakine Haksever’in ‘bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlığa teşebbüs’ suçundan 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Öte yandan iddianamede, malın değerinin az olması nedeniyle verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, suçun işleniş şekli ve özellikleri de göz önünde bulundurularak, ceza vermekten de vazgeçilebileceği belirtildi.

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