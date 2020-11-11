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Ödemeler dengesi verilerinin yansımaları

KOCAELİ HABERLERİ  | 11.11.2020 14:50 | Son Güncelleme

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: - "Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz yüksek ihracat, dış ticaret açığını aylık bazda gerilettiği için buradan bir iyileşme olabileceğini düşünüyoruz"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ekim ayında gerçekleştirilen yüksek ihracatın, dış ticaret açığını aylık bazda gerilettiği için buradan bir iyileşme olabileceğini düşündüklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerinin açıklandığını belirterek, cari işlemler hesabının eylül ayında 2 milyar 364 milyon dolar açık verdiğini kaydetti.

Bu açığın temelinde turizm gelirlerinin geçen yıla göre azalmasının rol oynadığına işaret eden Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Pandemi nedeniyle turizm gelirlerindeki kayıplarımız maalesef bu yıl cari açığın yükselmesine neden oluyor. Hizmet gelirimiz geçen yıl ki kadar olmuş olsaydı bu ay cari fazla verebilirdik. Bunun yanında dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre yükselmesi de cari açığı artıran bir diğer etken oldu. Bu gelişmelerle 12 aylık cari açık 27 milyar 539 milyon dolara yükseldi."

Zeytinoğlu, ekim ayında da turizm gelirleri artmayacağı için aylık açığın devam edeceğini aktararak, "Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz yüksek ihracat, dış ticaret açığını aylık bazda gerilettiği için buradan bir iyileşme olabileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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