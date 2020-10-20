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Ödemiş AK Parti, WhatsApp iletişim hattı kurdu

İZMİR HABERLERİ  | 20.10.2020 12:15 | Son Güncelleme

AK Parti Ödemiş İlçe Başkanlığı vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikayetleri daha hızlı değerlendirmek için WhatsApp iletişim hattı kuruldu.AK Parti Ödemiş ilçe Başkanı Muhammet Şen, Ödemişlilere daha iyi hizmet vermek için WhatsApp iletişim hattı kurduklarını belirtti.

Ödemiş AK Parti, WhatsApp iletişim hattı kurdu

AK Parti Ödemiş İlçe Başkanlığı vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikayetleri daha hızlı değerlendirmek için WhatsApp iletişim hattı kuruldu.
AK Parti Ödemiş ilçe Başkanı Muhammet Şen, Ödemişlilere daha iyi hizmet vermek için WhatsApp iletişim hattı kurduklarını belirtti. Başkan Şen, “0542 285 94 70 nolu WhatsApp iletişim hattımız üzerinden Ödemiş’te yaşadığınız sorunları bizlere fotoğraf, video ve yazılı olarak hızlıca iletebilirsiniz” ifadelerini kullandı.
AK Parti Ödemiş İlçe Başkanlığı olarak yeni bir dönem başlattıklarını dile getiren İlçe Başkanı Muhammet Şen, “Bu uygulama Türkiye’de ilk ve tek olarak Ödemiş ilçemizde başlatıldı. Biz ilçe Başkanlığına atandığımız gün yeni bir değişim ve dönüşüm başlatacağımızı ifade etmiştik. Bu kapsamda İlçe teşkilatı olarak değişim ve dönüşümlere başladık. Kongremizin ardından oluşturulan yönetim kurulumuz ile birlikte Ödemiş’e ve Ödemişlilere hizmet etmek için 7/24 çalışıyoruz. Hemşerilerimizin her türlü sorun sıkıntı ve taleplerini çözmek için azim ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Başkan Şen, WhatsApp iletişim hattının Ödemişliler tarafından yoğun ilgi gördüğünü de sözlerine ekledi.

Ödemiş AK Parti, WhatsApp iletişim hattı kurdu

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