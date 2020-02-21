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Ödemiş Ayakkabı Festivali başladı

İZMİR HABERLERİ  | 21.02.2020 23:11 | Son Güncelleme

Ödemiş Ayakkabı Festivali başladı

İZMİR (AA) - Ödemiş Belediyesi ve Ayakkabıcılar Odası iş birliğiyle düzenlenen Ayakkabı Festivali başladı.

Ödemiş Hükümet Meydanı'ndaki festivalin açılışında konuşan Kaymakam Kasım Fikret Dayıoğlu, bölgede kaliteli ayakkabı üretiminin yapıldığını ve bu ürünlerin internet ortamında geniş hedef kitleye ulaşabileceğini belirtti.

Türkiye Ayakkabıcılar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Aydan da 2020 yılında ayakkabı sektörünün hareketlendiğine işaret ederek, Ödemiş'teki festivalin sektörü daha da geliştireceğini vurguladı.

Aydan, devletin ayakkabıcıların taleplerini dinlediğine ve sektöre yönelik çözümler ürettiğine dikkati çekerek, "2020'nin bizim yılımız olacağını söylemiştik ve sektörümüz canlanmaya başladı." diye konuştu.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ise internetten alışverişin giderek yükseldiğini aktararak, "İnternet alışverişi, büyük mağazalar bizim işimizi engelliyor. Ama bize düşenler var. Ben, şunu söylemeyi görev biliyorum, insani ilişkileri ön planda tutacaksınız. Bilgisayar insanın, gösterdiği güler yüzü hiçbir zaman göstermez. İnsan ilişkilerini ön plana çıkaracak ve işimizi elimizden almaya çalışanlarla mücadele edeceğiz." dedi.

İlçeden 20 ayakkabıcı esnafın ürünlerini sergilediği festival, şubat ayı sonuna kadar devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ayakkabı Festival Ödemiş Belediyesi

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