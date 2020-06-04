YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Ödemiş Hayvan Pazarı açılıyor

Ödemiş Hayvan Pazarı açılıyor

İZMİR HABERLERİ  | 04.06.2020 10:34 | Son Güncelleme

Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan Ödemiş Belediyesi Hayvan Pazarı’nın, 6 Haziran Cumartesi günü yeniden açılacağı bildirildi.

Ödemiş Hayvan Pazarı açılıyor

Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan Ödemiş Belediyesi Hayvan Pazarı’nın, 6 Haziran Cumartesi günü yeniden açılacağı bildirildi. Yapılan yazılı açıklamada İzmir İli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunun kararı doğrultusunda Ödemiş Belediyesi Hayvan Pazarı’nda alışverişler hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yapılacağı bildirildi.
Bölgenin en büyük hayvan pazarı olma özelliğini taşıyan Ödemiş Belediyesi Hayvan Pazarı, korona virüs tedbirleri kapsamında İzmir İli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunun 18 Mart tarihli toplantısında alınan karar gereği geçici olarak kapatılmıştı. Kontrollü normalleşme süreci ile birlikte 21 Mayıs tarihinde gerçekleşen İzmir İli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunun toplantısında 1 Haziran’dan itibaren Ödemiş Belediyesi Hayvan Pazarı’nın gerekli önlemlerin alınarak yeniden açılmasına karar verildi. 6 Haziran Cumartesi günü 04.00’da açılacak Ödemiş Belediyesi Hayvan Pazarı’nda girişlerde araçlar dezenfekte edilecek. Pazar girişlerinde vatandaşların vücut ısıları ölçülecek. Pazarın çeşitli noktalarında el dezenfektanları yer alacak. Hayvan pazarının alanına dikkat edilerek sosyal mesafeye uygun şekilde girişler yapılacak. Pazar içerisinde de sosyal mesafe konusunda denetlemeler yapılarak uyarılarda bulunulacak. Ödemiş Belediyesi Hayvan Pazarı her hafta 04.00’da açılmaya devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Polis, parklarda oynayan çocuklara çikolata kek ve meyve suyu ikram etti

Polis, parklarda oynayan çocuklara çikolata kek ve meyve suyu ikram etti

Edremit’in sembolü Sarıkız’a havuz yapılması çalışmaları başladı

Edremit’in sembolü Sarıkız’a havuz yapılması çalışmaları başladı

Lale Devri’nden Edirneli Yenilikçi bir nakkaş: Levnî

Lale Devri’nden Edirneli Yenilikçi bir nakkaş: Levnî

Vali Toraman, okul binası inşaatlarında incelemelerde bulundu

Vali Toraman, okul binası inşaatlarında incelemelerde bulundu

Lale Devri’nden Edirneli Yenilikçi bir nakkaş: Levnî

Lale Devri’nden Edirneli Yenilikçi bir nakkaş: Levnî

ASKİ su sayaçlarını okuma ve fatura dağıtımına yeniden başladı

ASKİ su sayaçlarını okuma ve fatura dağıtımına yeniden başladı

İzmir Namaz Vakitleri 4 Haziran Perşembe

İmsak
03:54
Sabah
05:41
Öğle
13:15
İkindi
17:09
Akşam
20:38
Yatsı
22:18

İzmir Nöbetçi Eczaneler 4 Haziran Perşembe

Bahar Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Dilek Eczanesi
Balcova
Feyza Eczanesi
Balcova
Büyük Eczanesi
Bayindir
Menekşe Eczanesi
Bayrakli
Yeni Girne Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İşçilerin ceza yemesine Başkan Arda’dan tepki

İşçilerin ceza yemesine Başkan Arda’dan tepki

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Apartman boşluğunda acı ölüm

Apartman boşluğunda acı ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.