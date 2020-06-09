YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Ödemiş Kent Konseyinden normalleşme toplantısı

Ödemiş Kent Konseyinden normalleşme toplantısı

İZMİR HABERLERİ  | 09.06.2020 12:39 | Son Güncelleme

Ödemiş Kent Konseyi tarafından yapılan toplantıda, korona virüs salgını günlerinde normalleşme kapsamında yapılacak çalışmalar kararlaştırıldı.Ödemiş Kent Konseyi ‘yeni normal’ hayata dönülmesinin ardından ilk toplantısını yaptı.

Ödemiş Kent Konseyi tarafından yapılan toplantıda, korona virüs salgını günlerinde normalleşme kapsamında yapılacak çalışmalar kararlaştırıldı.
Ödemiş Kent Konseyi ‘yeni normal’ hayata dönülmesinin ardından ilk toplantısını yaptı. Mehmet Taşlı başkanlığında yapılan toplantıda, korona salgını nedeniyle alınan tedbirler döneminde yapılan çalışmalar değerlendirildi. Pandemi günlerinde kentin yöneticileri ile görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Başkan Taşlı, “Gerekli görüldüğünde Ödemiş Kent Konseyi olarak yardıma hazır olduğumuzu söyledim. Alınan tedbirleri uygulamak, yapılacak en büyük destektir ilkesiyle hareket edilmesi tavsiye edildi” dedi. Kent Konseyi Başkanı Mehmet Taşlı toplantı ile ilgili şu bilgileri verdi: “Pandemi sürecinde en çok esnaf ve köylü zarar gördü. Yine sağlık çalışanları da özveri ile çalışan sektörler arasında yer aldı. Tarım sektörü, sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle ürün satışı konusunda sıkıntı yaşadı. Özellikle Kaymakçı’daki bakla ve bezelye satışında İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kaymakçı Kalkınma Kooperatifi ile işbirliği ve desteği dikkate değer bir dayanışma örneği olarak ön plana çıktı. Bu nedenle, bölgedeki kooperatiflerle birlikte ‘Üretimden Satışa Sağlık ve Güvenlik’ başlıklı bir panel düzenlenmesi kararlaştırıldı. Büyükşehir Yasası ile hizmet alımında azalma görülen köy ve beldelerden gelen şikayetler değerlendirilip köy ve beldelerle ilişkili bir rapor çalışması yapılarak ortaya çıkan sonuçların kaymakamlık ve belediye ile paylaşılması kararlaştırıldı. Ödemiş ve çevresindeki faaliyetlerle ürünlerin tanıtımı için bir Youtube kanalının kurulması kararlaştırıldı. Geçtiğimiz mart ayı sonunda yapılması düşünülen fakat salgın nedeniyle yapılamayan seçimsiz genel kurulun eylül alında yapılmasına karar verildi.“

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Trabzon’da trafik polisi lastiği patlayan özel gereksinimli sürücünün lastiğini değişti

Trabzon’da trafik polisi lastiği patlayan özel gereksinimli sürücünün lastiğini değişti

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Milenyum kuşağı atıştırmalık tüketmeyi seviyor

Milenyum kuşağı atıştırmalık tüketmeyi seviyor

İzmir Namaz Vakitleri 9 Haziran Salı

İmsak
03:51
Sabah
05:40
Öğle
13:16
İkindi
17:10
Akşam
20:41
Yatsı
22:22

İzmir Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Salı

Edikli Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Başgöl Eczanesi
Balcova
Büyük Halk Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
Sıla Eczanesi
Bayrakli
Şehir Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

İşçilerin ceza yemesine Başkan Arda’dan tepki

İşçilerin ceza yemesine Başkan Arda’dan tepki

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Girdikleri yazlık evleri kendi evleri gibi kullandıktan sonra soydular

Girdikleri yazlık evleri kendi evleri gibi kullandıktan sonra soydular

Meslektaşının Çantasını Çalmakla Suçlanan Avukata Ceza

Meslektaşının Çantasını Çalmakla Suçlanan Avukata Ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.