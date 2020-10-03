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Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi iptal edildi

İZMİR HABERLERİ  | 03.10.2020 11:30 | Son Güncelleme

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, 8-11 Ekim 2020 tarihlerinde düzenlenecek 16.

Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi iptal edildi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, 8-11 Ekim 2020 tarihlerinde düzenlenecek 16. Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi, İçişleri Bakanlığının yayınladığı korona virüsü tedbirlerine ilişkin genelgeye göre iptal edildi.
Ödemiş Belediyesinin desteği, Ödemiş Süs-Bir tarafından organize edilen 16. Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi, 8-11 Ekim 2020 tarihlerinde düzenlenecekti. Serginin hazırlıkları devam ederken, İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsü tedbirleri kapsamında yayınlanan genelgeye göre sergi için iptal kararı alındı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Tarım ve hayvancılık kadar kentimiz ekonomisine büyük katkı sağlayan süs bitkileri ve fidancılık sektörü için hazırlıklarını sürdürdüğümüz sergi, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre iptal etmek durumunda kaldık. Kentleri yeşil dokuyla buluşturan marifetli ellerin emeğinin karşılığını alabilmesi, üretimin yarınlarda da sürdürülebilir olması için Ödemiş Belediyesi olarak üreticimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.
İçişleri Bakanlığının korona virüsü tedbirleri kapsamında yayınladığı genelgesine göre, sivil toplum kuruluşu, meslek kuruluşları, birlik ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinlikler 1 Aralık’a kadar ertelenmişti.

Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi iptal edildi

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