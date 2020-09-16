YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Ödemiş Ticaret Odasından Ödemiş’in genel raporu

Ödemiş Ticaret Odasından Ödemiş’in genel raporu

İZMİR HABERLERİ  | 16.09.2020 11:47 | Son Güncelleme

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO), her yıl düzenli olarak hazırladığı ekonomik rapor çalışmasını 2019 yılı güncel verilerini de ekleyerek tamamladı.Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü etkileri üzerinde yapılan çalışmaları, raporları ile bölgenin ekonomik ve kültürel yapısına ışık tutmayı hedefleyen Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO), 2019 yılı ekonomik raporunu hazırlayarak çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Ödemiş Ticaret Odasından Ödemiş’in genel raporu

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO), her yıl düzenli olarak hazırladığı ekonomik rapor çalışmasını 2019 yılı güncel verilerini de ekleyerek tamamladı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü etkileri üzerinde yapılan çalışmaları, raporları ile bölgenin ekonomik ve kültürel yapısına ışık tutmayı hedefleyen Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO), 2019 yılı ekonomik raporunu hazırlayarak çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, konu hakkında bilgiler verdi.
Eriş, "2019 ekonomik raporunu incelediğimizde, geçmiş yıllara oranla Ödemiş ve bölgemizin tarım, hayvancılık, nüfus ve sağlık sektöründeki çalışmalarda ilerlediği yol ve süreci görebilmekteyiz. Ödemiş Ticaret Odasının vizyon, misyon ve değerleri ile başlayan ‘Ekonomik Rapor’ çalışmasında Ödemiş ilçesinin genel tanımı, coğrafi konumu, nüfusu, iklimi, arazi varlığı ve dağılımı, akarsu ve gölleri, hayvancılık, tarım, sanayi, ticaret v.b. bir çok alanda bilgileri kapsamaktadır. Bilgiler için yararlanılan kaynak olarak Ödemiş’teki resmi kurumları, borsa ve odalar ile ilgili temsilcilikler ile görüşüldüğünü belirten Ödemiş Ticaret Odası, çalışmasını her yıl düzenli olarak tekrarlamaktadır" dedi.
Eriş, "Bu raporu inceleyerek Ödemiş’in 2018 yılından 2019 yılına geçerken gösterdiği gelişim ve değişimi görebilmekteyiz. Ödemiş Ticaret Odası olarak misyonumuz gereği bölge ekonomisi ve sosyal hayatı üzerinde olumlu etkiler oluşturma çalışma prensiplerimizin başında gelmektedir. Her yıl bölge gelişimimizi kayıt altına almak amacıyla ilgili kurumlar ile iletişime geçerek Ekonomik Raporu oluşturması açısından çalışmalar yürütmekteyiz. Ödemiş’teki kamu kurumları, borsa, odalar, temsilcilikler ile iş birliği içinde Ödemişin sosyo-ekonomik yapısını yıllık güncel veriler ile derlemekteyiz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çalışmalarımız tamamlanmış ve bakanlıklara, Türkiye Odalar Borsalar Birliğine, Ödemiş’teki kamu kurum ve kuruluşlarına rapor gönderilmiştir. Bu çalışma vesilesiyle çalışmayı gerçekleştiren oda personellerimiz ve yardımlarını esirgemeyen ilgili tüm kurumlara teşekkür ederiz. Talep edenler odamızdan raporu temin edebilir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER O villayı bakın kim almış! O villayı bakın kim almış!
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Kuş tarlayı yakıyordu
Kuş tarlayı yakıyordu

İzmir Namaz Vakitleri 16 Eylül Çarşamba

İmsak
05:24
Sabah
06:47
Öğle
13:11
İkindi
16:41
Akşam
19:26
Yatsı
20:43

İzmir Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Çarşamba

Eylül Yılmaz Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Akyürek Eczanesi
Balcova
Yeni Umut Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Kafkas Eczanesi
Bayrakli
Sapmaz Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Çeşme'deki 5 işletmeye 15 gün kapatma cezası
Çeşme'deki 5 işletmeye 15 gün kapatma cezası
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İsviçreli enerji içeceği markası David, Türkiye pazarına giriş yaptı
İsviçreli enerji içeceği markası David, Türkiye pazarına giriş yaptı
Alsancak Rotary Balık Hasadında Buluştu
Alsancak Rotary Balık Hasadında Buluştu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.