Ödemiş Ticaret Odasından Ödemiş’in genel raporu

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO), her yıl düzenli olarak hazırladığı ekonomik rapor çalışmasını 2019 yılı güncel verilerini de ekleyerek tamamladı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü etkileri üzerinde yapılan çalışmaları, raporları ile bölgenin ekonomik ve kültürel yapısına ışık tutmayı hedefleyen Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO), 2019 yılı ekonomik raporunu hazırlayarak çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, konu hakkında bilgiler verdi.

Eriş, "2019 ekonomik raporunu incelediğimizde, geçmiş yıllara oranla Ödemiş ve bölgemizin tarım, hayvancılık, nüfus ve sağlık sektöründeki çalışmalarda ilerlediği yol ve süreci görebilmekteyiz. Ödemiş Ticaret Odasının vizyon, misyon ve değerleri ile başlayan ‘Ekonomik Rapor’ çalışmasında Ödemiş ilçesinin genel tanımı, coğrafi konumu, nüfusu, iklimi, arazi varlığı ve dağılımı, akarsu ve gölleri, hayvancılık, tarım, sanayi, ticaret v.b. bir çok alanda bilgileri kapsamaktadır. Bilgiler için yararlanılan kaynak olarak Ödemiş’teki resmi kurumları, borsa ve odalar ile ilgili temsilcilikler ile görüşüldüğünü belirten Ödemiş Ticaret Odası, çalışmasını her yıl düzenli olarak tekrarlamaktadır" dedi.

Eriş, "Bu raporu inceleyerek Ödemiş’in 2018 yılından 2019 yılına geçerken gösterdiği gelişim ve değişimi görebilmekteyiz. Ödemiş Ticaret Odası olarak misyonumuz gereği bölge ekonomisi ve sosyal hayatı üzerinde olumlu etkiler oluşturma çalışma prensiplerimizin başında gelmektedir. Her yıl bölge gelişimimizi kayıt altına almak amacıyla ilgili kurumlar ile iletişime geçerek Ekonomik Raporu oluşturması açısından çalışmalar yürütmekteyiz. Ödemiş’teki kamu kurumları, borsa, odalar, temsilcilikler ile iş birliği içinde Ödemişin sosyo-ekonomik yapısını yıllık güncel veriler ile derlemekteyiz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çalışmalarımız tamamlanmış ve bakanlıklara, Türkiye Odalar Borsalar Birliğine, Ödemiş’teki kamu kurum ve kuruluşlarına rapor gönderilmiştir. Bu çalışma vesilesiyle çalışmayı gerçekleştiren oda personellerimiz ve yardımlarını esirgemeyen ilgili tüm kurumlara teşekkür ederiz. Talep edenler odamızdan raporu temin edebilir."