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Ödemiş TÜGVA’dan ihtiyaç sahiplerine yardım

İZMİR HABERLERİ  | 08.04.2020 21:40 | Son Güncelleme

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ödemiş İlçe Başkanlığı tarafından korona virüs salgını nedeniyle ilçede bulunan ihtiyaç sahiplerine yardım yapıldı.Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeni ile tüm Türkiye’de olduğu gibi İzmir ve ilçelerinde de yardım faaliyetleri devam ediyor.

Ödemiş TÜGVA’dan ihtiyaç sahiplerine yardım

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ödemiş İlçe Başkanlığı tarafından korona virüs salgını nedeniyle ilçede bulunan ihtiyaç sahiplerine yardım yapıldı.
Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeni ile tüm Türkiye’de olduğu gibi İzmir ve ilçelerinde de yardım faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ödemiş İlçe Başkanlığı tarafından 65 aileye nakdi yardım 700 aileye de gıda yardımı yapıldı. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan TÜGVA Ödemiş İlçe Temsilcisi Halil Akgün, ayrım gözetmeksizin bütün ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını vurguladı. Akgün, “Yaptığımız yardımlarda hiçbir ayrım yapmadan muhtarlarımızın belirlediği kişilere direk olarak ulaşmaya çalıştık. Nakdi yardımları işadamlarımızın katkıları ile gerçekleştirdik. Yardımlarımızı görerek ‘bizim de bir katkımız olsun’ diyen arkadaşlarımıza da hayır demedik. Onlar da bize destek oldular. Biz bir siyasi kuruluş değiliz, biz bir devlet vakıfız. Elimizden geldiği kadarıyla Ödemiş halkı için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ödemişli hemşehrilerimizin şunu bilmesini istiyoruz; isteği olan herkese kapımız açık. Çekinmeden utanmadan sıkılmadan bizi arayabilirler. Hepsi bizim annemiz babamız ağabeyimiz, ablamız kardeşimizdir. Bizler birbirimize yeteriz” ifadelerini kullandı.
Akgün, yardım faaliyetlerinin salgın bitene kadar devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Ödemiş TÜGVA’dan ihtiyaç sahiplerine yardım

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