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Ödemiş’in su sorunu Rahmanlar ile çözülecek

İZMİR HABERLERİ  | 10.08.2020 11:09 | Son Güncelleme

AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammet Şen, yapımı devam eden Rahmanlar Barajının tamamlanmasıyla birlikte ilçenin su sıkıntısının giderileceğini söyledi.Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan ve son aşamaya gelinen Rahmanlar Barajının tamamlanmasıyla, İzmir’in Ödemiş ilçesinde hem vatandaşların hem de tarım arazilerinin su ihtiyacının giderileceği ifade edildi.

Ödemiş’in su sorunu Rahmanlar ile çözülecek

AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammet Şen, yapımı devam eden Rahmanlar Barajının tamamlanmasıyla birlikte ilçenin su sıkıntısının giderileceğini söyledi.
Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan ve son aşamaya gelinen Rahmanlar Barajının tamamlanmasıyla, İzmir’in Ödemiş ilçesinde hem vatandaşların hem de tarım arazilerinin su ihtiyacının giderileceği ifade edildi. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammet Şen, ilçede yaşanan su sıkıntısının Ödemiş Belediyesi ve İZSU arasında yaşanan koordine eksikliği nedeniyle çözülmediğini öne sürdü. Şen, “Bu kapsamda ilçemizde su sıkıntısı yaşadığımız şu günlerde DSİ tarafından yapımı üstlenilen ve yapımında son aşamaya gelinen Rahmanlar Barajı ile Ödemiş’e yılda 9,36 milyon metreküp içme suyu temin verilecek. Aynı zamanda ilçedeki tarım arazilerine de su sağlayacak olup ilçemizin su sorununun çözümüne önemli katkı sağlayacaktır” dedi.
Başkan Şen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Vatandaşlarımız tasarruf ederken İZSU yetkililerinin ilçede patlayan su borularını 1 hafta sonra onarması kabul edilebilir bir durum değildir. Ödemiş geçmişte ve günümüzde su sorunu yaşarken, CHP’li belediyelerin hizmetleri engelleme anlayışında bir değişiklik olmamış, bu nedenle Ödemiş hizmetlerden mahrum bırakılmıştır. Bu nedenle İZSU yetkilileri ile Ödemiş belediyesini yaşadığımız süreçte ikilik çıkarmadan ve birbirlerine suç atmak yerine aralarındaki koordinasyonu sağlayarak problemleri çözme odaklı olacak şekilde süreci doğru bir şekilde vatandaşı mağdur etmeden yönetmeye davet ediyoruz."

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