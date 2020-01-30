YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Ödemiş’te bakla mevsimi yaklaşıyor

Ödemiş’te bakla mevsimi yaklaşıyor

İZMİR HABERLERİ  | 30.01.2020 10:39 | Son Güncelleme

Bakla için İzmir’in Ödemiş ilçesindeki üreticiler hasat dönemini beklerken, vatandaşlar, havaların fazla soğuk olmaması halinde ürünlerin bu yıl bekleneni karşılayacağını söyledi.Aralık başında ekilip, mart ayı içinde hasadı yapılan bakla, İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesi’nde yoğun olarak üretiliyor.

Bakla için İzmir’in Ödemiş ilçesindeki üreticiler hasat dönemini beklerken, vatandaşlar, havaların fazla soğuk olmaması halinde ürünlerin bu yıl bekleneni karşılayacağını söyledi.
Aralık başında ekilip, mart ayı içinde hasadı yapılan bakla, İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesi’nde yoğun olarak üretiliyor. Üreticilerden Hasan Ali Toprak, "Çiçeklenme döneminde don ve kırağı olmazsa bu yıl baklaya doyacağız" dedi.
Baklanın yağmur ya da çamurdan etkilenmediğini belirten Toprak, "Hava şartları eksiye geçmediği sürece bakla büyümeye devam eder. Bu yıl Kaymakçı’da ekim geçen yıllara göre biraz daha fazla. Kaymakçı, bakla ve bezelye üretimi ile tanınan bir bölge. Geçen yıl, hasat dönemi 7,5 TL’den açılmış, hasat sonu da 2,5 TL ile kapanmıştı. Bakla, toptan 3 TL’nin üstünde satılması durumunda üreticiyi memnun eder. Kaymakçı’da toptan pazarı kurulur. Birçok hale, taze bakla Kaymakçı çevresinden gider" dedi.
Kaymakçı’da tohum bayiliği yapan Mehmet Şahan da baklanın baharın ilk sebzesi olma özelliği taşıdığını belirterek, "Yağda kızartılmış bakla, yoğurtlu yenirse oldukça lezzetli olur. Uzmanlar içeriğindeki magnezyum ve potasyum sayesinde yüksek kan basıncını önlediğini ve kalp sağlığını koruduğunu belirtiyorlar. Baklanın protein ve lif açısından oldukça zengin olduğunu belirten uzmanlar baklanın doygunluk hissini artırarak gün içerinde alınan kalori miktarını azaltacağı için kilo vermeye de yardımcı olduğunu söylüyor. İlk ürün olduğu için baklanın ardından başka ürün ekilir. Bakla kökleri ve gövdesi azot bakımından zengindir. Bu da toprağı besler. Arkasından ekilen ürün topraktan güçlü bir azot desteği alır" şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktıTürkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

CHP’li Başkan hacze kızdı, vergi dairesinin yolunu kapattı

CHP’li Başkan hacze kızdı, vergi dairesinin yolunu kapattı

Antalyalı ihracatçılar depremzedelere 40 tonun üzerinde meyve-sebze gönderdi

Antalyalı ihracatçılar depremzedelere 40 tonun üzerinde meyve-sebze gönderdi

İl Koordinasyon Kurulu, yılın ilk toplantısı yapıldı

İl Koordinasyon Kurulu, yılın ilk toplantısı yapıldı

Marmaris Kaymakamından ’Deprem’ açıklaması

Marmaris Kaymakamından ’Deprem’ açıklaması

İzmir Namaz Vakitleri 30 Ocak Perşembe

İmsak
06:48
Sabah
08:12
Öğle
13:30
İkindi
16:13
Akşam
18:37
Yatsı
19:56

İzmir Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Perşembe

Melek Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Baltacı Eczanesi
Balcova
Yeşildere Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Arda Işık Eczanesi
Bayrakli
Sinem Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Cemevleriyle ilgili önemli karar!

Cemevleriyle ilgili önemli karar!

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

Konak’ta halk oyunları şenliği

Konak’ta halk oyunları şenliği

Aile Görünümlü Çete Operasyonu: 16 Gözaltı

Aile Görünümlü Çete Operasyonu: 16 Gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.