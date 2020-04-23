YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Ödemiş’te muhteşem polis konvoyu

Ödemiş’te muhteşem polis konvoyu

İZMİR HABERLERİ  | 23.04.2020 17:50 | Son Güncelleme

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100.

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılı kapsamında düzenlediği polis konvoyu, Ödemiş’te de Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından da gerçekleştirildi. Türk bayraklarıyla donatılan araçlar, Ödemiş’in cadde ve sokaklarında siren çalarak ilerlerken, Ödemişliler 155’i telefon yağmuruna tutarak konvoyun devam ettirilmesini istedi.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ın düzenlediği etkinlik kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılında vatandaşlara sürpriz yaparak araç konvoyu oluşturdu. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğünün Hükümet Meydanı’ndaki binası önünde Türk bayraklarıyla donatılan araçlar, Ödemiş’in cadde ve sokaklarında siren çalarak ilerledi. Konvoyda polis otolarının yanı sıra Çevik Kuvvet’e ait TOMA da yer aldı. Polis konvoyu havadan görüntülendi. Ödemiş Emniyetinin konvoyu bayramı evde kutlayan Ödemişlileri heyecanlandırdı. Vatandaşlar sokaklarına siren çalarak giren polis araçlarını balkonlarda Türk bayraklarıyla ve alkışlarla selamladı. Araç konvoyunu heyecanla karşılayan Ödemişliler, 155’i telefon yağmuruna tutarak konvoyun devam ettirilmesini istedi. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Mümin Sevgen ve Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amiri Seyit Boztoprak, ilçede yaşayan çocukların evlerine giderek Türk bayrağı ve şeker ikram etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Canlı yayında sinekle imtihan! Canlı yayında sinekle imtihan!
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Melikgazi’de bir yenilik daha

Melikgazi’de bir yenilik daha

(Düzeltme)

(Düzeltme)

Başkan Doğan, koltuğunu telekonferans yöntemiyle devretti

Başkan Doğan, koltuğunu telekonferans yöntemiyle devretti

Poyraz, Marmara Denizi'nde etkisini sürdürüyor

Poyraz, Marmara Denizi'nde etkisini sürdürüyor

Kırşehir'de 2 bin esnaf ve sanatkara destek kredisi kullandırılması hedefleniyor

Kırşehir'de 2 bin esnaf ve sanatkara destek kredisi kullandırılması hedefleniyor

Atatürk Havalimanı’nda inşası devam eden pandemi hastanesinin elektriğini "1920" sağlayacak

Atatürk Havalimanı’nda inşası devam eden pandemi hastanesinin elektriğini "1920" sağlayacak

İzmir Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:48
Sabah
06:17
Öğle
13:15
İkindi
16:59
Akşam
20:02
Yatsı
21:26

İzmir Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Esra Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Mert Eczanesi
Balcova
Sevgül Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
Dost Eczanesi
Bayrakli
Merve Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Beslenmede ‘fazla enerji’ uyarısı

Beslenmede ‘fazla enerji’ uyarısı

Aliağa’da yasağı ihlal eden 60 kişiye işlem

Aliağa’da yasağı ihlal eden 60 kişiye işlem

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya çocuk hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya çocuk hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.