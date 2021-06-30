Ödemiş'te uyuşturucu operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 75 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğine bağlı ekipler, Emimioğlu Mahallesi'nde uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik operasyon yaptı.

Çalışmada, A.B. isimli şahısın ikametinde yapılan aramada 75 gram sentetik kannabinoid ele geçirdi.

Ekipler, A.B'yi gözaltına aldı.



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