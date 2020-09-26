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Ödemiş’te yeni afet ve acil durum toplanma alanları

İZMİR HABERLERİ  | 26.09.2020 11:29 | Son Güncelleme

İzmir’in Ödemiş ilçesinde olası bir afet ve acil durum halinde vatandaşların öncelikli olarak toplanacağı alanlar belirlenerek ilgili yerlere bilgilendirici tabelalar yerleştirildi.İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesinin ortak çalışmasıyla Ödemiş’te bulunan 98 adet afet ve acil durum toplanma alanları, bilgilendirici tabelalar ile işaretlendi.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde olası bir afet ve acil durum halinde vatandaşların öncelikli olarak toplanacağı alanlar belirlenerek ilgili yerlere bilgilendirici tabelalar yerleştirildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesinin ortak çalışmasıyla Ödemiş’te bulunan 98 adet afet ve acil durum toplanma alanları, bilgilendirici tabelalar ile işaretlendi. Olası bir afet veya acil durumda vatandaşların bu noktalara yönelerek aileleriyle bir araya gelebilmeleri ve sağlıklı iletişimin sağlanabilmesi adına kent merkezi ve kırsal mahallelerde belirlenen afet ve acil durum toplanma alanlarındaki bilgilendirici tabelalarda alanların enlem ve boylam bilgileri yer alıyor. Bilgilendirici tabelalar, akıllı telefonların QR kod okuma özelliğiyle de kesin konum bilgisinin paylaşılabilmesini de sağlıyor. Ödemişliler ayrıca ikametlerine en yakın toplanma alanlarıyla ilgili e-devlet üzerinden “Acil Toplanma Alanı Sorgulama” başlığından ve Ödemiş Belediyesi resmi internet sitesinin Hizmet Rehberi başlığındaki Deprem Bilgilendirme bölümünden bilgi edinebiliyor. Ödemiş Belediyesi resmi internet sitesindeki bu bölümde AFAD’ın afet ve acil durum alanlarıyla ilgili bilgilendirmesi de yer alıyor. Deprem öncesi alınabilecek önlemler, deprem anında alınabilecek önlemler, deprem sonrası durum ve afet çantası hazırlamayla ilgili bilgilendirici videolara da erişilebiliyor.

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