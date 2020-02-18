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ODTÜ'lü İrem Kütük'ün ölümüyle ilgili bilirkişi raporu alınacak

ANKARA HABERLERİ  | 18.02.2020 14:29 | Son Güncelleme

ODTÜ'lü İrem Kütük'ün ölümüyle ilgili bilirkişi raporu alınacak

ODTÜ'de hareket halindeki kamyonetin açılan kasa kapağının çarptığı İrem Kütük'ün ölümüne ilişkin sürücü Tahir Kepenek'in "taksirle ölüme sebep olma" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesinde tutuksuz sanık Kepenek ile sanık ve İrem Kütük'ün ailesinin avukatlarının katıldığı duruşmada ODTÜ'de çalışan bazı işçilerin tanık beyanları alındı.

Üniversitenin metal işleri atölyesinde kaynakçı olan Recep Yıldırım, kazaya karışan kamyonette tadilat yapılmadığını ancak eğilen arka kapağı düzelttiklerini ve kırılan yerlere kaynak yaptıklarını anlattı.

Kapağı tutan pimlerin olup olmadığını ve pimlere ilişkin işlem yapılıp yapılmadığını hatırlamadığını söyleyen Yıldırım, bu işleri atölye şefinin bilgisi dahilinde yaptığını ifade etti.

Taşıt İşletme Müdürlüğünde şoför olan Uğur Olgun da "Tahir Kepenek'in olmadığı zamanlar kamyonu ben de kullandım. Ancak kapağı kimin açtığını bilmiyorum. Ben kullandığımda pim sağlamdı. Kamyoneti kampüste kullanıyorduk." diye konuştu.

Tamir bakım atölyesinde çalışan Lütfi Çelikbaş ise sadece elektrik işleri yaptığını, kamyonetin elektrik aksamına baktığını, kapakla ilgili işinin olmadığını kaydetti.

Hakim Ali Yüksel, dosyanın iş güvenliği uzmanı, trafik bilirkişisi ve makine mühendisinden oluşan heyete gönderilerek, sanığın kusur durumunun ve başka birinin kusurlu olup olmadığının araştırılmasına ilişkin rapor alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

ODTÜ Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi İrem Kütük, 26 Kasım 2018'de kampüste kaldırımda yürürken yanından geçen Tahir Kepenek'in kullandığı üniversiteye ait kamyonetin açılan kasa kapağının başına çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

Sürücü Kepenek hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İrem Kütük ODTÜ

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