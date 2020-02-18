ODTÜ'lü İrem Kütük'ün ölümüyle ilgili bilirkişi raporu alınacak

ODTÜ'de hareket halindeki kamyonetin açılan kasa kapağının çarptığı İrem Kütük'ün ölümüne ilişkin sürücü Tahir Kepenek'in "taksirle ölüme sebep olma" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesinde tutuksuz sanık Kepenek ile sanık ve İrem Kütük'ün ailesinin avukatlarının katıldığı duruşmada ODTÜ'de çalışan bazı işçilerin tanık beyanları alındı.

Üniversitenin metal işleri atölyesinde kaynakçı olan Recep Yıldırım, kazaya karışan kamyonette tadilat yapılmadığını ancak eğilen arka kapağı düzelttiklerini ve kırılan yerlere kaynak yaptıklarını anlattı.

Kapağı tutan pimlerin olup olmadığını ve pimlere ilişkin işlem yapılıp yapılmadığını hatırlamadığını söyleyen Yıldırım, bu işleri atölye şefinin bilgisi dahilinde yaptığını ifade etti.

Taşıt İşletme Müdürlüğünde şoför olan Uğur Olgun da "Tahir Kepenek'in olmadığı zamanlar kamyonu ben de kullandım. Ancak kapağı kimin açtığını bilmiyorum. Ben kullandığımda pim sağlamdı. Kamyoneti kampüste kullanıyorduk." diye konuştu.

Tamir bakım atölyesinde çalışan Lütfi Çelikbaş ise sadece elektrik işleri yaptığını, kamyonetin elektrik aksamına baktığını, kapakla ilgili işinin olmadığını kaydetti.