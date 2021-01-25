ODÜ Güz Dönemi Uzaktan Eğitim süreci tamamlandı

Ordu Üniversitesi (ODÜ) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi uzaktan eğitim süreci, öğrencilerin yüzde 95,2 oranında katılımı ile tamamlandı.

ODÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinden gelen veriler doğrultusunda 5 Ekim 2020 tarihinde başlayan 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi uzaktan eğitim sürecinde toplamda 47 bin 718 oturumda canlı ders gerçekleştirildi.

Öğrencilerin dönemlik bazda yüzde 95,2 oran ile katılım sağladığı eğitim sürecinde toplam canlı ders izleme süresi ise 1 milyon 841 bin 558 dakika olarak istatistiklere yansıdı. Ayrıca Evdekal Öğrenme Yönetim Sistemi’ne öğretim elemanları tarafından 378 gigabayt boyutunda yaklaşık 400 bin ders içeriğinden oluşan kaynak yüklemesi yapıldı.

Bununla birlikte sistem üzerinden dönem boyunca üniversite ve akademik birimlerinin senato, yönetim kurulu, akademik kurul ve komisyon toplantıları gerçekleştirildi. Enstitülerin tez savunma sınavları, tez izleme komite toplantıları, seminer gibi toplantı sayısı 360 değişik oturum şeklinde düzenlendi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, yaşanılan pandemi sürecinin öğrencilerin eğitim hayatına olan etkilerini minimal düzeye indirmek için yükseköğretim kurumları olarak her türlü çaba ve gayreti gösterdiklerini ve göstermeye devam ettiklerini söyledi.

Akdoğan, “Ordu Üniversitesi olarak eğitim öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için hızlı bir şekilde gerekli alt yapı, donanım ve bilişim sistemleri ile ilgili hazırlıklarımızı yaparak güz dönemi eğitim öğretim sürecini uzaktan eğitim yoluyla ve öğrencilerimizin yüzde 95,2 oranında katılımı ile sorunsuz bir şekilde tamamladık. Pandemi sürecinin başlangıcından bu zamana kadar geçen süreçte uzaktan eğitim sürecinin sorunsuz bir şekilde sürdürülmesi için çalışmalarını özveri ile sürdüren akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum.” dedi.

