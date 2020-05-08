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ODÜ’de akademik takvim başlıyor

ORDU HABERLERİ  | 08.05.2020 16:59 | Son Güncelleme

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof.

ODÜ’de akademik takvim başlıyor

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, 15 Haziran’da üniversitelerin akademik takvime döneceğini belirterek, Ordu Üniversitesinde ara sınav, yıl sonu sınavları ve bütünleme sınavlarının ne şekilde ve hangi tarihlerde yapılacağına ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Rektör Akdoğan yaptığı açıklamada, küresel ölçekte yaşanan ve hala etkisini sürdürmeye devam eden kovid-19 salgını ile mücadele için ilk günden beri koruyucu ve önleyici tedbirlerin alındığını belirtti.
Akdoğan, Ordu Üniversitesi olarak eğitim öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için 30 Mart tarihinde uzaktan eğitim sistemine geçtiklerini belirtti.

Akademik takvim 15 Haziran’da başlıyor
Üniversitelerin 15 Haziran’da eğitim öğretim sürecine başlayacağını kaydeden Akdoğan, uzaktan eğitim derslerinin 5 Haziran’da sona ereceğine dikkat çekti. Akdoğan, şu bilgileri verdi:
“Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda yapılacak ara sınav yani vize sınavları; eş zamanlı sınav, eş zamanlı olmayan sınav, sunum, ödev, rapor, araştırma, proje gibi yöntemlerle yapılabilecek olup sınavların ne şekilde yapılacağı konusu ilgili öğretim elemanının görüşü doğrultusunda birim kurulları karar verecektir. Bununla birlikte ara sınavlar ilk 7 haftanın ders içeriklerinden oluşacaktır. Söz konusu ara sınavların tarihleri de ilgili eğitim birimleri tarafından Uzaktan Eğitim Müdürlüğü ile irtibatlı bir şekilde belirlenerek birimin web sayfasında ilan edilecek ve sınav notları derslerin son gününe kadar öğrenci bilgi sistemine girilebilecektir.”

Final sınavları 20 Haziran-5 Temmuz arasında
Rektör Akdoğan, ara sınavları, sunum, ödev, rapor, araştırma ya da proje gibi yöntemlerle yapılacak olan derslerde sınavın ne şekilde yapılacağına ilişkin bilgilendirme, online ders esnasında öğretim elemanı tarafından öğrencilere duyurulacağını da belirterek şöyle konuştu: “Bahar dönemi ile sınırlı kalmak koşuluyla sınavın uygulama şekline bakılmadan ara sınavlarının başarı notuna katkısı yüzde 40, yıl sonu sınavlarının katkısı ise yüzde 60 olacaktır. Bununla birlikte 20 Haziran- 5 Temmuz tarihleri arasında final sınavları, 11-19 Temmuz tarihlerinde ise bütünleme sınavı yapılacaktır. Final ve bütünleme sınavlarının nasıl yapılacağına da salgının seyrine göre karar verilecek ve Üniversitemiz web sitesinden duyurulacaktır.”

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