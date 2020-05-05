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ODÜ’de maske üretimi başladı

ORDU HABERLERİ  | 05.05.2020 14:58 | Son Güncelleme

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fatsa Meslek Yüksekokulunda maske üretimi tesisi kurdu.Fatsa Meslek Yüksekokulu, Fatsa Belediyesi ve Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 850 bin koruyucu maskenin üretimi hedefiyle yapılan işbirliği kapsamında maske üretiminin daha seri bir şekilde devam etmesi adına gerekli olan maske üretim bandı ve ekipman, Ordu Üniversitesi Rektörlüğünün sağladığı kaynakla temin edildi.Konu ile ilgili olarak Rektör Prof.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fatsa Meslek Yüksekokulunda maske üretimi tesisi kurdu.
Fatsa Meslek Yüksekokulu, Fatsa Belediyesi ve Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 850 bin koruyucu maskenin üretimi hedefiyle yapılan işbirliği kapsamında maske üretiminin daha seri bir şekilde devam etmesi adına gerekli olan maske üretim bandı ve ekipman, Ordu Üniversitesi Rektörlüğünün sağladığı kaynakla temin edildi.
Konu ile ilgili olarak Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, korona virüs salgını kapsamında gerekli olan koruyucu maske için Nisan ayında Fatsa Meslek Yüksekokulunda üretime başladıklarını hatırlattı. Akdoğan, “Bu kapsamda gerek sağlık personelimizin gerekse vatandaşımızın maske temini sorunu yaşamaması ve üretimin daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için birimimize bir koruyucu maske üretim makinesi kazandırdık. Bu ulusal mücadelemizde üniversiteler olarak bizlere düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğimiz inancıyla, salgın sürecinin olabilecek en erken sürede atlatılmasını ümit ediyor ve bu süreçte özverili bir şekilde çalışmalarını sürdüren tüm personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

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