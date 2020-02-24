ODÜ’den iş birliği protokolü

Ordu Üniversitesi (ODÜ) ile Come 2 Türkiye (C2T) Global Yatırım ve Eğitim Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi arasında uluslararası öğrenci hareketliliğine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol ile uluslararası ölçekte iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan ODÜ ve C2T Global Yatırım ve Eğitim Danışmanlık Ticaret A.Ş. arasında her iki tarafın güçlü yönlerinin bir araya getirilmesi bu bağlamda üniversite eğitimi alanında ortak görevdeşlik oluşturulması hedeflendi.

Ulusal ve uluslararası arenada tanınırlığı artacak

ODÜ Rektörü Akdoğan, protokol imza töreninde yaptığı açıklamada, “Üniversitemiz ve C2T Global Yatırım ve Eğitim Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi arasında uluslararası öğrenci hareketliliği kapsamında imzaladığımız bu protokol, ilgili birimlerimizde yapılacak iş birliği sonrasında üniversitemizin markalaşması, ulusal ve uluslararası arenada tanınırlığı noktasında büyük önem arz etmektedir. İmzaladığımız protokolün ülkemiz, bölgemiz ve üniversitemiz adına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

