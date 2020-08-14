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Ödüller sahiplerini buldu

MUĞLA HABERLERİ  | 14.08.2020 11:56 | Son Güncelleme

Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen Ödüllü Apartman ve Site Sakinleri Atık Yağ ve Atık Pil Toplama Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.Menteşe Belediye binası önünde düzenlenen ödül töreninde, Çınar Sitesi sakinleri adına yarışmaya katılan Nergis Barut ile İnci Apartmanı sakinleri adına yarışmaya katılan Özgür Arıcı’ya ödüllerini veren Menteşe Belediye Başkan Gümüş, “Menteşe Belediyesi olarak daha yeşil, daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için çalışıyoruz.

Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen Ödüllü Apartman ve Site Sakinleri Atık Yağ ve Atık Pil Toplama Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.
Menteşe Belediye binası önünde düzenlenen ödül töreninde, Çınar Sitesi sakinleri adına yarışmaya katılan Nergis Barut ile İnci Apartmanı sakinleri adına yarışmaya katılan Özgür Arıcı’ya ödüllerini veren Menteşe Belediye Başkan Gümüş, “Menteşe Belediyesi olarak daha yeşil, daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için çalışıyoruz. Çeşitli projeler geliştiriyor, her yıl düzenlediğimiz ödüllü atık pil ve atık yağ yarışmamız ile geri dönüşüm konusunda önemli adımlar atıyoruz. Pandemi nedeniyle bu yıl ki okullar arası atık pil ve yağ yarışmamızın formatını değiştirdik. Yarışmamızı apartman ve site sakinleri için düzenledik. Vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği yarışma sonunda, Çınar Sitesi sakinleri adına yarışmaya katılan Nergis Barut’u ve İnci Apartmanı sakinleri adına yarışmaya katılan Özgür Arıcı’yı hem tebrik ediyor, hem de çevreye olan duyarlılıklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Menteşe hepimizin. Gelecek nesillere yaşanabilir bir Menteşe bırakmak istiyorsak, bu güzel kentin doğasını, tarihini, çevresini hep birlikte koruyacağız. Vatandaşlarımıza yarışmamıza gösterdikleri yoğun bir ilgi ve katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Atık Yağ Toplama Yarışması birincisi Çınar Sitesi sakinleri adına yarışmaya katılan Nergis Barut ile Atık Pil Toplama Yarışması birincisi İnci Apartmanı sakinleri adına yarışmaya katılan Özgür Arıcı’ya apartman içi temizlik aracı, çöp konteynırı, yüzey temizleyici, çamaşır suyu, camsil ve çöp poşetinden oluşan temizlik ürünü ödülleri, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş tarafından verildi.

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