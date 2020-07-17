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Ödüllü oyuncudan Başakşehirli gençlere tiyatro eğitimi

İSTANBUL HABERLERİ  | 17.07.2020 09:29 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediyesi Tiyatro Akademisi’nde tiyatrocu olmak isteyen lise öğrencileri yetenek sınavlarına hazırlanıyor.

Ödüllü oyuncudan Başakşehirli gençlere tiyatro eğitimi

Başakşehir Belediyesi Tiyatro Akademisi’nde tiyatrocu olmak isteyen lise öğrencileri yetenek sınavlarına hazırlanıyor. Tiyatroya gönül veren gençler, sahnenin inceliklerini ödüllü oyuncu olan eğitmen Mücahit Koçak’tan öğreniyor.
Başakşehir Belediyesi, lise mezunu öğrencileri kampüs yolunda yalnız bırakmıyor. Üniversitede konservatuvar hayali kuran öğrenciler, Başakşehir Belediyesi Tiyatro Akademisi’nde ders alarak, üniversitelerin açtığı özel yetenek sınavlarına hazırlanıyor. Her sezon usta oyuncuların çıktığı Başakşehir Mehmet Emin Saraç Kültür Merkezi sahnesine çıkma imkanı bulan öğrenciler, Necdet Yıldırım Bilgievi tiyatro eğitmeni Mücahit Koçak eşliğinde sınavda görebilecekleri tüm detayları öğreniyor.
Konservatuvar sınavına hazırlanan Mehmet Akif Yılmaz, dört yıldır Tiyatro Akademisi’ne devam ettiğini belirterek, “Tiyatro Akademisi ile sanata ve tiyatroya ilgimizi keşfettik, Başakşehir Belediyesinin desteği ile oyunlar izlemeye gidiyoruz. Bu yıl da akademide konservatuvar sınavlarına hazırlanıyoruz. Belediye Başkanımız Yasin Kartoğlu başta olmak üzere hocalarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
Zeynep Sude Uçar da, 3 yıldır Başakşehir Tiyatro Akademisi’nde olduğunu ve aldığı eğitimin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Bu eğitim bana okul hayatımda yardımcı oldu, hayalini kurduğum şeyleri gerçekleştiriyorum. Şimdi konservatuvara hazırlanıyoruz. Bu süreçte çok güzel bir eğitim alıyoruz" diye konuştu.
Bozkır filmindeki performansı ile 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan Necdet Yıldırım Bilgievi Tiyatro Eğitmeni Mücahit Koçak, gençlere her zaman destek olduklarını söyledi. Başakşehir Tiyatro Akademisi’ndeki eğitim sürecini anlatan Koçak, "Üç yıldır akademide eğitim gören, liseyi bitirip üniversite eğitimini konservatuvarda devam etmek isteyen arkadaşlarımızı sınavlara hazırlıyoruz. Sınavlarda her okulun beklentisi farklı olsa da tirad dediğimiz tek kişilik bir performans göstermeleri gerekiyor. Ayrıca oyunculuk serüveninde onlara faydalı olacağına inandığımız çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Örneğin imajinasyon çalışmaları duyusal hassasiyet kazanmalarını sağlayacak egzersizler yapıyoruz" diye konuştu.

Ödüllü oyuncudan Başakşehirli gençlere tiyatro eğitimi

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