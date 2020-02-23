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Ödüllü ressam Çeşme’de sanat galerisi açtı

İZMİR HABERLERİ  | 23.02.2020 15:22 | Son Güncelleme

Ulusal ve Uluslararası sanat yarışmalarında ödülleri olan ressam Murat Güney, Çeşme’de sanat galerisi açtı.Çeşme’de açtığı Güney Sanat Galerisinde kendi sanat çalışmalarının yanı sıra Çeşmeli sanatseverlere dersler vermeyi de planlayan ressam Murat Güney, ayrıca duvar resimleri ile ilgili bir ekip kurmayı da hedefliyor.

Ulusal ve Uluslararası sanat yarışmalarında ödülleri olan ressam Murat Güney, Çeşme’de sanat galerisi açtı.
Çeşme’de açtığı Güney Sanat Galerisinde kendi sanat çalışmalarının yanı sıra Çeşmeli sanatseverlere dersler vermeyi de planlayan ressam Murat Güney, ayrıca duvar resimleri ile ilgili bir ekip kurmayı da hedefliyor. Duvar resimlerinin mekanlara ve şehirlere kimlik kazandırdığını söyleyen ressam Güney, Çeşme’deki duvarların resimlerle renklenmesiyle, Çeşme’nin farklı bir kimliğe bürüneceğini belirtti.
Daha önce de çok sayıda kişisel sergi açan sanatçı; sanat yarışmalarında, yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda ödül kazandı. Ressam Murat Güney’in eserleri, yerli ve yabancı koleksiyonlarda da yer alıyor. Ressam Güney son dönem eserlerinde, dışavurumcu bir üslup ile kendi algı sürecinden geçirdiği Ege, Çeşme, Alaçatı, Foça ve İzmir görünümlerini ele alıyor.

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