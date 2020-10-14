YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Ödünç’ten kültür ve tanıtım hamlesi

Ödünç’ten kültür ve tanıtım hamlesi

BURSA HABERLERİ  | 14.10.2020 13:12 | Son Güncelleme

AK Parti Bursa Milletvekili İnşaat Yüksek Mühendisi Atilla Ödünç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u makamında ziyaret ederek, Bursa belediyelerinin yatırımları için destek istedi.Milletvekili Ödünç, "Bursa’mız kültürü, tarihî eserleri ve tabiî güzellikleri ile her dönemde cazibe merkezi olmuştur.

Ödünç’ten kültür ve tanıtım hamlesi

AK Parti Bursa Milletvekili İnşaat Yüksek Mühendisi Atilla Ödünç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u makamında ziyaret ederek, Bursa belediyelerinin yatırımları için destek istedi.
Milletvekili Ödünç, "Bursa’mız kültürü, tarihî eserleri ve tabiî güzellikleri ile her dönemde cazibe merkezi olmuştur. Osmanlı’ya payitahtlık yapan bu ulu şehir, birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu bilinçle hareket ederek, Bursa’mızdaki güzellikleri, tarihî eserleri, mesire alanlarını nasıl değerlendirebiliriz? Bunun için kolları sıvadık. Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımızın yapmayı planladıkları, yapımı devam eden projelerini hayata geçirmek için Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaretimiz sırasında İznik’in UNESCO Dünya Miras Listesine alınması, Yeşil Külliyesi Çevre Düzenlemesi, Kozahan Avlu Düzenlemesi, Sultan Türbeleri Bakım Onarımı, Yenişehir Kapı Restorasyonu, Roma Tiyatrosu Restorasyonu, Gürsu Taşköprü Sokak Çalışmaları, Keles Kırsal Turizm Projesi, Yenişehir - Yarhisar Kırsal Turizm Projesi, Büyükorhan - Derecik Bazilikası, Harmancık Mesire Alanı, İnegöl Amfi Tiyatro Alanının revize edilmesi, İnegöl Belediyesi Millet Kraathanesi, Orhaneli Çanakkele Şehitleri Saygı Projesi, Orhangazi Eğitim Kongre Merkezi, İznik Sergi Salonu Kütüphane ve Tiyatro Salonu yapım işi, Mustafakemalpaşa Güneş Enerji Santral Projesi dile getirerek, bunlara ilgili belediyelerimizin yapmış oldukları çalışmaları Ersoy’a illettik. Bursa’mızın turizmde hak ettiği yere gelebilmesi, kültür şehri olması, doğal güzelliklerinden daha çok yararlanılması için bu projelere hız verilmesi gerektiğini ifade ettik. Ersoy ziyaretimizi memnuniyetle karşılayarak, bu projelerin hayat bulması için bakanlık olarak desteklerini esirgemeyeceklerini dile getirdi" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
20 yıl sonra gözlerini açtı! O hala 98 yılını yaşıyor 20 yıl sonra gözlerini açtı! O hala 98 yılını yaşıyor
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Ankara ıhlamur kokacak
Ankara ıhlamur kokacak
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü
Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı
Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı
Kaymakam Ürkmezer sahil güvenlik personeliyle bira araya geldi
Kaymakam Ürkmezer sahil güvenlik personeliyle bira araya geldi
Beytüşşebap’ta toprak yollar asfaltlandı
Beytüşşebap’ta toprak yollar asfaltlandı
Kayserispor’dan başsağlığı
Kayserispor’dan başsağlığı

Bursa Namaz Vakitleri 14 Ekim Çarşamba

İmsak
05:43
Sabah
07:06
Öğle
12:55
İkindi
16:01
Akşam
18:33
Yatsı
19:51

Bursa Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Çarşamba

Alagöz Eczanesi
Nilufer
Alagöz Eczanesi
Nilufer
Alagöz Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Alkollü mekanlara denetimde ceza yağdı
Alkollü mekanlara denetimde ceza yağdı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması
Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması
Böyle sapkınlık görülmedi
Böyle sapkınlık görülmedi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.