YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Odunluk yangını korkuttu

Odunluk yangını korkuttu

ADIYAMAN HABERLERİ  | 09.08.2020 15:35 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, bir ikametin odunluğunda çıkan gelen yangın korkuttu.Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi 2143 Sokak içerisinde Mehmet Hanifi Ç.’ye ait evin odunluğunda bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi.

Odunluk yangını korkuttu

Adıyaman’da, bir ikametin odunluğunda çıkan gelen yangın korkuttu.
Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi 2143 Sokak içerisinde Mehmet Hanifi Ç.’ye ait evin odunluğunda bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda odunlukta maddi hasar meydana geldi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Odunluk yangını korkuttu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

Balıkesir'de dip temizliğinde denizden otomobil lastiği ve sandalye çıkarıldı

Balıkesir'de dip temizliğinde denizden otomobil lastiği ve sandalye çıkarıldı

Alpaslan Baki Ertekin, “2 saat HES Kablo Kayserispor’u Konuştuk”

Alpaslan Baki Ertekin, “2 saat HES Kablo Kayserispor’u Konuştuk”

Balıkesir’de arıtma tesislerinin sayısı ve kapasitesi artıyor

Balıkesir’de arıtma tesislerinin sayısı ve kapasitesi artıyor

Gömeç’de kaymakam ve belediye başkanından Covid 19 denetimi

Gömeç’de kaymakam ve belediye başkanından Covid 19 denetimi

Ordu'da "Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın Projesi", işçi ve üreticileri memnun etti

Ordu'da "Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın Projesi", işçi ve üreticileri memnun etti

Adıyaman Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazar

İmsak
03:58
Sabah
05:30
Öğle
12:37
İkindi
16:25
Akşam
19:35
Yatsı
21:01

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazar

Duygu Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Merkez
Zuhal Eczanesi
Merkez
Önder Eczanesi
Besni
Hilal Eczanesi
Golbasi
Yıldız Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Başkan Turanlı Basın Bayramını kutladı

Başkan Turanlı Basın Bayramını kutladı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kozalak, ağaç dalları ve yapraklar öğrencilerin yüzünü güldürüyor

Kozalak, ağaç dalları ve yapraklar öğrencilerin yüzünü güldürüyor

Tabelalar Yenileniyor

Tabelalar Yenileniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.